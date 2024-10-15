Уралсиб увеличил объем автокредитования в 2,2 раза за месяц

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Вся Россия

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  • © фото senivpetro, ru.freepik.com
    © фото senivpetro, ru.freepik.com

В сентябре банк Уралсиб нарастил объем автокредитования в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го — до рекордных для себя 6,03 млрд рублей

За 9 месяцев 2024 года выдачи автокредитов выросли на 19% к прошлогоднему уровню — до 32 млрд рублей. Автокредитный портфель на 30 сентября 2024-го увеличился в 1,4 раза год к году.

Последние несолько лет Уралсиб активно развивает автокредитование, одно из динамично растущих направлений розничного бизнеса.

В офисе Уралсиба или у автодилеров-партнеров можно взять кредит на новый, подержанный автомобиль и мототехнику, в том числе без залога и первоначального взноса. Максимальная сумма кредита — 20 млн рублей, а срок — 10 лет. 

Требования к заемщику:
— гражданство России с постоянной регистрацией на территории страны;
— возраст — от 21 до 75 лет на момент погашения кредита;
— стаж на последнем месте работы — не менее 3 месяцев.

Для подачи заявки на кредит нужны паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, ИНН или СНИЛС).

Узнать подробности об автокредитовании и перечень автодилеров-партнеров можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.

Реклама ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111

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