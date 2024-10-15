Бижутерия, винтаж-секонд, дизайнерская одежда. В Краснодаре на выходных пройдет маркет

Краснодарский край

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  • © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

В краснодарском баре «Глазки» 19 октября пройдет осенний маркет (6+)

Краснодарский бар «Глазки» анонсировал на 19 октября маркет. Будет представлена продукция локальных мастеров.

Можно будет приобрести украшения из натуральных камней и олова и отборный винтаж от Love after love, воротнички ручной работы от бренда Vampirra, одежду от Вадима Кучера и HU, бомберы, кастомные майки и футболки от People Love Poison, вязаные сумки от Vsemllyubov, книги из личной коллекции Олега Абраменко.

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Можно будет послушать музыку и потанцевать под диджейские сеты, а также попробовать блюда и напитки.

Маркет будет работать с 13:00 до 19:00 по адресу улица Горького, 95. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, краснодарская кофейня Booker анонсировала на 21 октября лекцию «Кирилл Серебренников: театральность, эстетика и сюрреализм». На встрече участники попытаются разобраться в особенностях его режиссерского стиля: синтезе искусств, экспериментах с формой и визуальных метафорах.

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Бижутерия, винтаж-секонд, дизайнерская одежда. В Краснодаре на выходных пройдет маркет
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