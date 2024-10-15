Бижутерия, винтаж-секонд, дизайнерская одежда. В Краснодаре на выходных пройдет маркет

Можно будет приобрести украшения из натуральных камней и олова и отборный винтаж от Love after love, воротнички ручной работы от бренда Vampirra, одежду от Вадима Кучера и HU, бомберы, кастомные майки и футболки от People Love Poison, вязаные сумки от Vsemllyubov, книги из личной коллекции Олега Абраменко.

Краснодарский бар «Глазки» анонсировал на 19 октября маркет. Будет представлена продукция локальных мастеров.

Можно будет послушать музыку и потанцевать под диджейские сеты, а также попробовать блюда и напитки.

Маркет будет работать с 13:00 до 19:00 по адресу улица Горького, 95. Вход свободный.