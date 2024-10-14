В Японском саду Краснодара пройдут мастер-классы по рисованию
Краснодарцев приглашают на творческие мастер-классы. Участники будут расписывать свитки и веер (14+)
Японский сад Краснодара анонсировал на 19-20 октября творческие мастер-кассы.
19 октября в 11:00 начнется занятие по изобразительному искусству. Участники будут рисовать на шелковом свитке Будду Дзидзо. В 14:00 стартует мастер-класс по художественной росписи японского раскладного веера сэнсу.
6 комиков на одной сцене:
20 октября в 14:00 стартует занятие по живописи. Участники распишут свиток в стиле канга. Направление подразумевает использование одновременно туши и ярких цветных красок.
Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон.
Как писали Юга.ру, краснодарская сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 19-20 октября фестиваль для поклонников аниме и K-pop. В программу войдут кинопоказы, ярмарка, косплей-шоу, тематические зоны, конкурсы и многое другое.