В Японском саду Краснодара пройдут мастер-классы по рисованию

Краснодарцев приглашают на творческие мастер-классы. Участники будут расписывать свитки и веер (14+)

Японский сад Краснодара анонсировал на 19-20 октября творческие мастер-кассы. 19 октября в 11:00 начнется занятие по изобразительному искусству. Участники будут рисовать на шелковом свитке Будду Дзидзо. В 14:00 стартует мастер-класс по художественной росписи японского раскладного веера сэнсу.

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20 октября в 14:00 стартует занятие по живописи. Участники распишут свиток в стиле канга. Направление подразумевает использование одновременно туши и ярких цветных красок. Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон.