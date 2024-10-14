В Японском саду Краснодара пройдут мастер-классы по рисованию

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Краснодарцев приглашают на творческие мастер-классы. Участники будут расписывать свитки и веер (14+)

Японский сад Краснодара анонсировал на 19-20 октября творческие мастер-кассы.

19 октября в 11:00 начнется занятие по изобразительному искусству. Участники будут рисовать на шелковом свитке Будду Дзидзо. В 14:00 стартует мастер-класс по художественной росписи японского раскладного веера сэнсу.

6 комиков на одной сцене:

20 октября в 14:00 стартует занятие по живописи. Участники распишут свиток в стиле канга. Направление подразумевает использование одновременно туши и ярких цветных красок.

Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон.

Как писали Юга.ру, краснодарская сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 19-20 октября фестиваль для поклонников аниме и K-pop. В программу войдут кинопоказы, ярмарка, косплей-шоу, тематические зоны, конкурсы и многое другое.

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В Японском саду Краснодара пройдут мастер-классы по рисованию
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