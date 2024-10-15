Как проверить правильность исчисления имущественных налогов в 2024 году? Инструкция для жителей Краснодарского края
Показываем, как проверить ставки и льготы по имущественным налогам в 2024 году пошагово
Как писали Юга.ру, до 2 декабря 2024 года включительно жители Краснодарского края должны уплатить налоги на землю, недвижимость, транспорт и доходы по вкладам.
Письма от ФНС с расчетом налогов и квитанцией для их уплаты жители Кубани должны получить не позднее 2 ноября (максимум за 30 дней до крайней даты уплаты).
Как проверить правильность исчисления налогов (ставки, льготы и вычеты)?
1. Зайти в раздел «Справочная информация о ставках и льготах» на сайте ФНС России.
2. В появившейся форме выбрать интересующий вид налога, год (в 2024 году россияне оплачивают налоги за 2023-й), регион, муниципальное образование и нажать кнопку «Найти»:
3. Прокрутить страницу ниже, к найденным документам, и нажать «Подробнее»:
4. В открывшемся окне выбрать интересующую вкладку: «Ставки», «Местные льготы» и «Федеральные льготы». В «Ставках» указаны виды земельных участков с актуальным размером налога в процентах, а в «Льготах» — категории налогоплательщиков, причитающиеся им скидки, условия и основания их предоставления.
Представленные на сайте данные можно сверить с информацией из налогового уведомления.
Госпошлины за обращение в суд вырастут в десятки раз:
Налоговые ставки и льготы устанавливают нормативные правовые акты различного уровня:
- по транспортному налогу — глава 28 НК РФ и законы субъектов РФ по месту нахождения транспортного средства;
- по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц — главы 31, 32 НК РФ и нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований (законы городов федерального значения) по месту нахождения объектов недвижимости.
Узнать подробности об исчислении налогов можно также в контакт-центре ФНС России: 8(800)222-22-22 или в ближайших отделениях налоговой.
Как писали Юга.ру, в мае 2024-го Минфин предложил увеличить налоговую ставку на доходы больше 200 тыс. рублей в месяц.