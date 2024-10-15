Как проверить правильность исчисления имущественных налогов в 2024 году? Инструкция для жителей Краснодарского края

Показываем, как проверить ставки и льготы по имущественным налогам в 2024 году пошагово

Как писали Юга.ру, до 2 декабря 2024 года включительно жители Краснодарского края должны уплатить налоги на землю, недвижимость, транспорт и доходы по вкладам.

Письма от ФНС с расчетом налогов и квитанцией для их уплаты жители Кубани должны получить не позднее 2 ноября (максимум за 30 дней до крайней даты уплаты).

Как проверить правильность исчисления налогов (ставки, льготы и вычеты)? 1. Зайти в раздел «Справочная информация о ставках и льготах» на сайте ФНС России. 2. В появившейся форме выбрать интересующий вид налога, год (в 2024 году россияне оплачивают налоги за 2023-й), регион, муниципальное образование и нажать кнопку «Найти»:

Например, мы хотим узнать об исчислении транспортного налога в Краснодаре © Скриншот с сайта nalog.gov.ru

3. Прокрутить страницу ниже, к найденным документам, и нажать «Подробнее»:

© Скриншот с сайта nalog.gov.ru

4. В открывшемся окне выбрать интересующую вкладку: «Ставки», «Местные льготы» и «Федеральные льготы». В «Ставках» указаны виды земельных участков с актуальным размером налога в процентах, а в «Льготах» — категории налогоплательщиков, причитающиеся им скидки, условия и основания их предоставления.



Представленные на сайте данные можно сверить с информацией из налогового уведомления.

© Скриншот с сайта nalog.gov.ru

Часть списка «Местных льгот» © Скриншот с сайта nalog.gov.ru

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Налоговые ставки и льготы устанавливают нормативные правовые акты различного уровня: по транспортному налогу — глава 28 НК РФ и законы субъектов РФ по месту нахождения транспортного средства;

по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц — главы 31, 32 НК РФ и нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований (законы городов федерального значения) по месту нахождения объектов недвижимости.

Узнать подробности об исчислении налогов можно также в контакт-центре ФНС России: 8(800)222-22-22 или в ближайших отделениях налоговой.