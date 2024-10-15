В Туапсинском районе в море смыло мешки с галькой, покрытой нефтепродуктами

В Гизель-Дере в Черное море смыло мешки с загрязненной нефтепродуктами галькой. Ее собирали, чтобы очистить пляж после разлива нефти

Предыстория: 8 октября на пляже Гизель-Дере в 10 км от Туапсе обнаружили масляное пятно. Сотрудники Росэкологии установили, что это нефтепродукты. По данным властей, на берегу площадь загрязнений составила 700 кв. метров. Позже блогер Евгений Витишко заявил , что площадь загрязнения составила более 45 тыс. кв. метров. В акватории моря из-за шторма не смогли сразу начать уборку нефтепродуктов. При этом глава Туапсинского района Сергей Бойко писал, что в воде объем загрязнения больше, чем на берегу. 9 октября эколог рассказал , что пленка от нефтяного пятна, покрывшая поверхность, опасна для экологии Черного моря и может навредить флоре и фауне.

14 октября в соцсетях появились кадры с пляжа Гизель-Дере, где лежали мешки с галькой, покрытой нефтепродуктами. Ее собрали спецслужбы, чтобы ликвидировать последствия загрязнения. Пользователи и эколог Евгений Витишко сообщили , что мешки оставили на берегу и шторм смыл их в море.

Вечером в тот же день глава Туапсинского района Сергей Бойко написал в своем телеграм-канале, что с загрязненного пляжа вывезли более тысячи таких мешков с галькой.



В администрации Туапсинского района порталу 93.RU заявили, что ситуация «немного раздута» и «люди, которые работали на месте, не сидят сложа руки». Также там выразили сожаление, «что такое случилось».

На вопрос об экологической обстановке в Гизель-Дере в администрации посоветовали следить за соцсетями главы муниципалитета.