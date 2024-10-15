В Туапсинском районе в море смыло мешки с галькой, покрытой нефтепродуктами
В Гизель-Дере в Черное море смыло мешки с загрязненной нефтепродуктами галькой. Ее собирали, чтобы очистить пляж после разлива нефти
Предыстория: 8 октября на пляже Гизель-Дере в 10 км от Туапсе обнаружили масляное пятно. Сотрудники Росэкологии установили, что это нефтепродукты. По данным властей, на берегу площадь загрязнений составила 700 кв. метров. Позже блогер Евгений Витишко заявил, что площадь загрязнения составила более 45 тыс. кв. метров.
В акватории моря из-за шторма не смогли сразу начать уборку нефтепродуктов. При этом глава Туапсинского района Сергей Бойко писал, что в воде объем загрязнения больше, чем на берегу.
9 октября эколог рассказал, что пленка от нефтяного пятна, покрывшая поверхность, опасна для экологии Черного моря и может навредить флоре и фауне.
14 октября в соцсетях появились кадры с пляжа Гизель-Дере, где лежали мешки с галькой, покрытой нефтепродуктами. Ее собрали спецслужбы, чтобы ликвидировать последствия загрязнения.
Пользователи и эколог Евгений Витишко сообщили, что мешки оставили на берегу и шторм смыл их в море.
Вечером в тот же день глава Туапсинского района Сергей Бойко написал в своем телеграм-канале, что с загрязненного пляжа вывезли более тысячи таких мешков с галькой.
В администрации Туапсинского района порталу 93.RU заявили, что ситуация «немного раздута» и «люди, которые работали на месте, не сидят сложа руки». Также там выразили сожаление, «что такое случилось».
На вопрос об экологической обстановке в Гизель-Дере в администрации посоветовали следить за соцсетями главы муниципалитета.
Как писали Юга.ру, ущерб Черному морю от разлива нефти в Новороссийске в конце февраля составил более 450 млн рублей.