Из Сочи хотят запустить прямые рейсы в Шри-Ланку
Из аэропорта Сочи планируют запустить рейсы в Коломбо. Перевозить туристов в Шри-Ланку будут один раз в десять дней
14 сентября сайт «Кубань-Черноморье» сообщил, что из аэропорта Сочи впервые запустят рейсы в Коломбо (Шри-Ланка).
Новое направление анонсировали на авиационно-туристическом форуме AirtravelSochi 2024: Discover the Southgate to Russia.
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Полеты будет выполнять авиакомпания Azur air. Первый рейс запланирован на 7 ноября. Перевозить пассажиров из Сочи в Шри-Ланку будут каждые десять дней.
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