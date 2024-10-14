Из Сочи хотят запустить прямые рейсы в Шри-Ланку

Из аэропорта Сочи планируют запустить рейсы в Коломбо. Перевозить туристов в Шри-Ланку будут один раз в десять дней

14 сентября сайт «Кубань-Черноморье» сообщил , что из аэропорта Сочи впервые запустят рейсы в Коломбо (Шри-Ланка). Новое направление анонсировали на авиационно-туристическом форуме AirtravelSochi 2024: Discover the Southgate to Russia.

Полеты будет выполнять авиакомпания Azur air. Первый рейс запланирован на 7 ноября. Перевозить пассажиров из Сочи в Шри-Ланку будут каждые десять дней.

Туристы будут отправляться в Южную Азию на Boeing 767-300. Он вмещает до 336 пассажиров.