РЖД запустили двухэтажный поезд Москва — Новороссийск. Он будет курсировать каждый день
Двухэтажный поезд отправился в первый рейс с Казанского вокзала Москвы в Новороссийск
14 октября телеграм-канал РЖД сообщил, что из Москвы запустили двухэтажный поезд в Новороссийск. Это был последний курортный город на юге России, куда не курсировали двухэтажные составы из столицы.
Поезд №266/265 Москва — Новороссийск будет курсировать ежедневно.
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Расписание:
- отправление из Москвы — в 11:00, прибытие в Новороссийск — на следующий день в 13:02;
- отправление из Новороссийска — в 16:55, прибытие в Москву — на следующий день в 19:10.
Поезд будет останавливаться в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и других городах.
В составе вагоны купе и СВ с кондиционерами, биотуалетами, розетками и другими удобствами.
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