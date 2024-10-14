РЖД запустили двухэтажный поезд Москва — Новороссийск. Он будет курсировать каждый день

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Телеграмма РЖД» https://t.me/telerzd/5572
    © Скриншот из телеграм-канала «Телеграмма РЖД» https://t.me/telerzd/5572

Двухэтажный поезд отправился в первый рейс с Казанского вокзала Москвы в Новороссийск

14 октября телеграм-канал РЖД сообщил, что из Москвы запустили двухэтажный поезд в Новороссийск. Это был последний курортный город на юге России, куда не курсировали двухэтажные составы из столицы.

Поезд №266/265 Москва — Новороссийск будет курсировать ежедневно.

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Расписание:

  • отправление из Москвы — в 11:00, прибытие в Новороссийск — на следующий день в 13:02;
  • отправление из Новороссийска — в 16:55, прибытие в Москву — на следующий день в 19:10.

Поезд будет останавливаться в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и других городах.

В составе вагоны купе и СВ с кондиционерами, биотуалетами, розетками и другими удобствами. 

Как писали Юга.ру, РЖД планирует запустить «Ласточку» из Сочи в Сухум.

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РЖД запустили двухэтажный поезд Москва — Новороссийск. Он будет курсировать каждый день
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