РЖД запустили двухэтажный поезд Москва — Новороссийск. Он будет курсировать каждый день

Двухэтажный поезд отправился в первый рейс с Казанского вокзала Москвы в Новороссийск

14 октября телеграм-канал РЖД сообщил, что из Москвы запустили двухэтажный поезд в Новороссийск. Это был последний курортный город на юге России, куда не курсировали двухэтажные составы из столицы.



Поезд №266/265 Москва — Новороссийск будет курсировать ежедневно.

Расписание: отправление из Москвы — в 11:00, прибытие в Новороссийск — на следующий день в 13:02;

отправление из Новороссийска — в 16:55, прибытие в Москву — на следующий день в 19:10. Поезд будет останавливаться в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и других городах.



В составе вагоны купе и СВ с кондиционерами, биотуалетами, розетками и другими удобствами.