ГК Лендекс организовала розыгрыш ценных призов на праздновании Дня станицы Марьянской
В прошедшие выходные в станице Марьянской Красноармейского района отметили 201-летие со дня основания населенного пункта
В празднике поучаствовала ГК «Лендекс», которая строит в станице жилой комплекс «Дзенпарк».
Застройщик разыграл среди жителей подарки: микроволновую печь, умную колонку, электрический чайник и сертификаты от «СберЗдоровья».
Для участия в розыгрыше нужно было сфотографироваться на тематической фотозоне и выполнить несколько условий. Розыгрыш прошел на главной сцене перед концертом с участием творческих коллективов станицы. Все победители получили ценные призы.
«Еще один Музыкальный»:
«Мы были рады принять участие в таком значимом мероприятии и поздравить жителей станицы с праздником. Желаем, чтобы станица и дальше процветала, а жизнь в ней была счастливой и благополучной», — отметили в пресс-службе ГК «Лендекс».
Адрес офиса продаж ЖК «Дзенпарк»: Красноармейский район, станица Марьянская, улица Минометчиков, 98.
Телефон: +7 (861) 292-30-00.
Застройщик: ООО СЗ «МАРЬЯНСКИЙ ПАРК»
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