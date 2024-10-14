ГК Лендекс организовала розыгрыш ценных призов на праздновании Дня станицы Марьянской

В прошедшие выходные в станице Марьянской Красноармейского района отметили 201-летие со дня основания населенного пункта

В празднике поучаствовала ГК «Лендекс», которая строит в станице жилой комплекс «Дзенпарк». Застройщик разыграл среди жителей подарки: микроволновую печь, умную колонку, электрический чайник и сертификаты от «СберЗдоровья».

Для участия в розыгрыше нужно было сфотографироваться на тематической фотозоне и выполнить несколько условий. Розыгрыш прошел на главной сцене перед концертом с участием творческих коллективов станицы. Все победители получили ценные призы.

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«Мы были рады принять участие в таком значимом мероприятии и поздравить жителей станицы с праздником. Желаем, чтобы станица и дальше процветала, а жизнь в ней была счастливой и благополучной», — отметили в пресс-службе ГК «Лендекс».

Адрес офиса продаж ЖК «Дзенпарк»: Красноармейский район, станица Марьянская, улица Минометчиков, 98.

Телефон: +7 (861) 292-30-00.

© Фото Ирины Чернышовой, предоставлено пресс-службы ГК «Лендекс»

© Фото Ирины Чернышовой, предоставлено пресс-службы ГК «Лендекс»

© Фото Ирины Чернышовой, предоставлено пресс-службы ГК «Лендекс»

© Фото Ирины Чернышовой, предоставлено пресс-службы ГК «Лендекс»

Застройщик: ООО СЗ «МАРЬЯНСКИЙ ПАРК»

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