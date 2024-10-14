Краснодарский край занял 25 место в рейтинге по материальному благополучию населения
Эксперты составили рейтинг регионов России по уровню материального благополучия населения
14 октября «РИА Новости» опубликовало рейтинг регионов РФ по благосостоянию населения по итогам 2023 года. Лидерами стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. При этом ЯНАО набрал максимальные 100 баллов.
На последних строчках рейтинга оказались Карачаево-Черкесия, Тува и Ингушетия.
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Краснодарский край занял 25 место. По итогам 2023 года регион набрал 53,63 баллов.
Ростовская область оказалась на 38 месте (48,21 баллов), Адыгея — на 64 месте (36,22 баллов), Севастополь — на 69 месте (31,5 баллов), Ставропольский край — на 76 месте (28,07 баллов), а Крым — на 79 месте (20,83 баллов).
Рейтинг составили эксперты «РИА Рейтинг» по данным Росстата и Центрального Банка РФ.
При исследовании учитывали следующие показатели: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объем вкладов и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя; доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами свыше 60 тыс. рублей в месяц.