Рабочая неделя в Краснодарском крае начнется с дождей

Синоптики рассказали о погоде на Кубани в начале рабочей недели. С 14 по 16 октября в регионе будет облачно и дождливо

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в понедельник, 14 октября, на Кубани ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и ветром с порывами до 20 м/с.



Днем столбик термометра не поднимется выше 22 °С, а в горах — выше 16 °С.

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С 15 по 16 октября в Краснодарском крае будет облачно. Местами небольшой дождь, в отдельных районах умеренный. Ночью и утром туман. Ветер слабый.



Температура воздуха во вторник и в среду, 15-16 октября, в регионе ночью — 6-11 °С, а днем — 15-20 °С. В горах ночью 3-8 °С, днем 9-14 °С.



На Черноморском побережье прогнозируют переменную облачность. Преимущественно без осадков, местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью — 10-15 °С, днем — 17-22 °С.



В Краснодаре с 14 по 16 октября также будет облачно и дождливо. Ветер слабый, однако при грозе порывы могут достигать 12-14 м/с. Температура воздуха ночью — 12-14 °С, днем — 20-22 °С.