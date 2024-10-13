В Краснодаре задержанную активистку оштрафовали на 20 тыс. рублей. Она выступала за благоустройство улицы Лаперуза

На собрании жителей из-за разбитой дороги на улице Лаперуза задержали активистку. Она провела ночь в отделе полиции, а утром суд назначил ей штраф в 20 тыс. рублей

Предыстория: Власти Краснодара обещают отремонтировать улицу Лаперуза уже четыре года, но сроки постоянно откладываются. В 2022 году застройщик разработал проект четырехполосной дороги стоимостью в 500 млн рублей. Летом 2024 года на встрече с жителями компания заявила, что работы начнутся в конце 2025 года или в 2026 году. 5 октября депутат городской думы Александр Сафронов опубликовал ответ от полиции Краснодара о том, что в отношении «Центра мониторинга дорожного движения и транспорта» составили протокол и потребовали восстановить участок дороги. В начале октября краснодарцы снова пожаловались на состояние улицы Лаперуза — на грунтовой дороге постоянно собираются клубы пыли, а жителям «днем и ночью нечем дышать».

12 октября портал 93.RU сообщил, что жители района улицы Лаперуза устроили народный сход из-за состояния дороги. По словам краснодарцев, в начале лета мэрия выровняла участок проезжей части, но это не помогло. Там продолжает скапливаться пыль.



Жители рассказали СМИ, что за несколько часов до схода местной активистке Елене вручили предостережение «о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, административных правонарушений, разрешение которых относится к компетенции полиции».

После этого они решили, что массового собрания не будет, но выйти и обсудить проблему все же надо, чтобы понять, как действовать дальше. Очевидцы отметили, что к ним сразу приехали сотрудники полиции и мэрии.



По словам жителей, активистка Елена общалась с представителем администрации Калининского округа и пригласила на встречу чиновников. Общее собрание с властями решили провести 22 октября.