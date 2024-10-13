Спасатели предупредили о формировании смерчей в Сочи и Сириусе
В Сочи и в Сириусе действует штормовое предупреждение об опасности формирования смерчей над Черным морем
Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что 13 и 14 октября на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над Черным морем.
В Сочи и на федеральной территории Сириус действует штормовое предупреждение.
В Сочи заметили горного призрака:
При смерче спасатели Кубани рекомендуют:
- плотно закрыть двери, окна, балконную дверь, форточки и вентиляционные отверстия;
- если есть время, укрепить крышу и освободить балкон от пожароопасных предметов;
- отключить электроприборы и газ;
- укрыться в подвале или погребе, взять с собой необходимые вещи;
- если нет подвала, то оставаться в доме, желательно — во внутренних комнатах или в ванной;
- не приближаться к окнам, относительно безопасные места — дверной проем, коридор, кладовка;
- если смерч настиг на улице, не приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам, баннерам;
- по возможности найти ров, яму или углубление в земле и лечь в него, закрыв голову руками или одеждой;
- не находиться на возвышенности, рядом со станциями электропередач, заправками и другими легковоспламеняющимися объектами;
- укрыться в метро или подземном переходе, а при необходимости — в любом здании, однако не стоит забираться в неукрепленные строения (продуктовые палатки, будки);
- если смерч настиг в машине, оставить автомобиль возле стены по ходу ветра и спрятаться в кювет дороги или в укрепленное здание.
После смерча:
- не трогать оборванные провода и не пользоваться открытым огнем;
- включить электричество только после проверки исправности электропроводки;
- на улице — обходить стороной деревья, раскачивающиеся вывески и баннеры;
- не заходить в поврежденные здания (даже если это ваш дом), дождаться сотрудников МЧС.
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