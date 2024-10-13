Спасатели предупредили о формировании смерчей в Сочи и Сириусе

В Сочи и в Сириусе действует штормовое предупреждение об опасности формирования смерчей над Черным морем

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что 13 и 14 октября на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над Черным морем. В Сочи и на федеральной территории Сириус действует штормовое предупреждение.

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При смерче спасатели Кубани рекомендуют: плотно закрыть двери, окна, балконную дверь, форточки и вентиляционные отверстия;

если есть время, укрепить крышу и освободить балкон от пожароопасных предметов;

отключить электроприборы и газ;

укрыться в подвале или погребе, взять с собой необходимые вещи;

если нет подвала, то оставаться в доме, желательно — во внутренних комнатах или в ванной;

не приближаться к окнам, относительно безопасные места — дверной проем, коридор, кладовка;

если смерч настиг на улице, не приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам, баннерам;

по возможности найти ров, яму или углубление в земле и лечь в него, закрыв голову руками или одеждой;

не находиться на возвышенности, рядом со станциями электропередач, заправками и другими легковоспламеняющимися объектами;

укрыться в метро или подземном переходе, а при необходимости — в любом здании, однако не стоит забираться в неукрепленные строения (продуктовые палатки, будки);

если смерч настиг в машине, оставить автомобиль возле стены по ходу ветра и спрятаться в кювет дороги или в укрепленное здание. После смерча: не трогать оборванные провода и не пользоваться открытым огнем;

включить электричество только после проверки исправности электропроводки;

на улице — обходить стороной деревья, раскачивающиеся вывески и баннеры;

не заходить в поврежденные здания (даже если это ваш дом), дождаться сотрудников МЧС.