Спасатели предупредили о формировании смерчей в Сочи и Сириусе

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В Сочи и в Сириусе действует штормовое предупреждение об опасности формирования смерчей над Черным морем

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что 13 и 14 октября на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над Черным морем.

В Сочи и на федеральной территории Сириус действует штормовое предупреждение.

В Сочи заметили горного призрака:

При смерче спасатели Кубани рекомендуют:

  • плотно закрыть двери, окна, балконную дверь, форточки и вентиляционные отверстия;
  • если есть время, укрепить крышу и освободить балкон от пожароопасных предметов;
  • отключить электроприборы и газ;
  • укрыться в подвале или погребе, взять с собой необходимые вещи;
  • если нет подвала, то оставаться в доме, желательно — во внутренних комнатах или в ванной;
  • не приближаться к окнам, относительно безопасные места — дверной проем, коридор, кладовка;
  • если смерч настиг на улице, не приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам, баннерам;
  • по возможности найти ров, яму или углубление в земле и лечь в него, закрыв голову руками или одеждой;
  • не находиться на возвышенности, рядом со станциями электропередач, заправками и другими легковоспламеняющимися объектами;
  • укрыться в метро или подземном переходе, а при необходимости — в любом здании, однако не стоит забираться в неукрепленные строения (продуктовые палатки, будки);
  • если смерч настиг в машине, оставить автомобиль возле стены по ходу ветра и спрятаться в кювет дороги или в укрепленное здание.

После смерча:

  • не трогать оборванные провода и не пользоваться открытым огнем;
  • включить электричество только после проверки исправности электропроводки;
  • на улице — обходить стороной деревья, раскачивающиеся вывески и баннеры;
  • не заходить в поврежденные здания (даже если это ваш дом), дождаться сотрудников МЧС.

Как писали Юга.ру, 13 октября на Черноморском побережье прогнозируют дождь с грозой. Температура воздуха — 19-24 °С.

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