Осень пришла. Какая погода ожидается в Краснодарском крае в выходные

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае на выходных, 12-13 октября. В регионе прогнозируют дожди и туманы

11 октября синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что сейчас на кубанскую погоду влияет небольшой циклон, формирующийся над Закавказьем. Он принесет в регион дождевые облака и приостановит рост температур. По данным ЦГМС, на выходных, 12-13 октября, в Краснодаре и крае ожидается переменная облачность. Местами дождь с грозой, в отдельных районах сильный дождь. В субботу ночью и утром возможен туман. Ветер слабый, но в некоторых районах с порывами до 15-18 м/с.

Температура воздуха в регионе в субботу, 12 октября, ночью — 7-12 °С, днем столбик термометра не поднимется выше 27 °С. В воскресенье, 13 октября, ночью — 10-15 °С, днем — не больше 21 °С, в северной половине края — 13-18 °С. В горах на выходных ночью — 4-9 °С, днем — 13-18 °С.

На Черноморском побережье также прогнозируют дождь с грозой и ночные и утренние туманы. Температура воздуха на выходных ночью — 13-18 °С, днем 12 октября — 21-26 °С, а 13 октября чуть ниже — 19-24 °С.