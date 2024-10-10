В Краснодаре на одной из улиц ГМР запретят останавливаться транспорту

3 ноября на одной из улиц в микрорайоне Гидростроителей запретят стоянку и остановку транспорта

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 3 ноября на участке улицы Валерия Гассия между Снесарева и Писателя Знаменского запретят остановку и стоянку транспорта.



Там установят соответствующие знаки.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что сейчас автомобили, припаркованные на проезжей части, создают заторы и помехи.



Ограничения введут, чтобы обеспечить безопасность на дороге.



Водителей Краснодара попросили заранее планировать свой маршрут с учетом изменений.