В Краснодаре на одной из улиц ГМР запретят останавливаться транспорту
3 ноября на одной из улиц в микрорайоне Гидростроителей запретят стоянку и остановку транспорта
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 3 ноября на участке улицы Валерия Гассия между Снесарева и Писателя Знаменского запретят остановку и стоянку транспорта.
Там установят соответствующие знаки.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что сейчас автомобили, припаркованные на проезжей части, создают заторы и помехи.
Ограничения введут, чтобы обеспечить безопасность на дороге.
Водителей Краснодара попросили заранее планировать свой маршрут с учетом изменений.
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