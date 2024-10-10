В Краснодаре на одной из улиц ГМР запретят останавливаться транспорту

Краснодарский край

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  • Ул. Тюляева © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    Ул. Тюляева © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

3 ноября на одной из улиц в микрорайоне Гидростроителей запретят стоянку и остановку транспорта

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 3 ноября на участке улицы Валерия Гассия между Снесарева и Писателя Знаменского запретят остановку и стоянку транспорта. 

Там установят соответствующие знаки.

Схема ограничений

Схема ограничений

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что сейчас автомобили, припаркованные на проезжей части, создают заторы и помехи.

Ограничения введут, чтобы обеспечить безопасность на дороге.

Водителей Краснодара попросили заранее планировать свой маршрут с учетом изменений. 

Напомним, что в Краснодаре 2 ноября на двух улицах в районе Тургеневского моста введут одностороннее движение.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае построят первую бетонную дорогу. Ее начали возводить в Усть-Лабинске.

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В Краснодаре на одной из улиц ГМР запретят останавливаться транспорту
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