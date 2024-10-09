В Краснодаре на двух улицах в районе Тургеневского моста введут одностороннее движение

Мэрия Краснодара рассказала об изменениях движения на двух улицах Западного округа 2 ноября

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что со 2 ноября на двух улицах в Западном округе дорожное движение станет односторонним. Там установят соответствующие знаки.



Односторонней сделают улицу Струнную на участке от Скорняжной до Кожевенной и переулок Летний на участке от Кожевенной до Скорняжной.

«Такие меры необходимы для улучшения дорожно-транспортной обстановки в этом районе, в том числе в окрестностях хлебозавода № 6», — рассказал замглавы города Владимир Архипов. Водителей Краснодара просят заранее планировать свой маршрут с учетом изменений.