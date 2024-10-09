В Краснодаре на двух улицах в районе Тургеневского моста введут одностороннее движение

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Мэрия Краснодара рассказала об изменениях движения на двух улицах Западного округа 2 ноября

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что со 2 ноября на двух улицах в Западном округе дорожное движение станет односторонним. Там установят соответствующие знаки.

Односторонней сделают улицу Струнную на участке от Скорняжной до Кожевенной и переулок Летний на участке от Кожевенной до Скорняжной.

Схема одностороннего движения

Схема одностороннего движения

«Такие меры необходимы для улучшения дорожно-транспортной обстановки в этом районе, в том числе в окрестностях хлебозавода № 6», — рассказал замглавы города Владимир Архипов.

Водителей Краснодара просят заранее планировать свой маршрут с учетом изменений.

Как писали Юга.ру, стало известно, когда в Краснодаре откроют движение по улице Красных Партизан.

Автомобили Дороги Краснодар Ремонт дорог Транспорт

Новости

В Краснодарском крае построят первую бетонную дорогу. Ее начали возводить в Усть-Лабинске
«Еще один Музыкальный». Что говорят о новом микрорайоне в Прикубанском округе Краснодара
В школах и детсадах Краснодарского края проходят беседы о вреде квадробинга. Собрали мнения жителей
В Краснодаре на двух улицах в районе Тургеневского моста введут одностороннее движение
Стадион «Краснодар» отмечает 8-летие: история и интересные факты об арене
Турпоезд не будет курсировать между Туапсе, Сочи и Гагрой до Нового года

Лента новостей

Водоем-сердце, каменное море и голубые реки
4 октября, 11:12
Водоем-сердце, каменное море и голубые реки
Идем к Бадукским озерам в Карачаево-Черкесии самостоятельно
Жара и дожди
7 октября, 09:28
Жара и дожди
Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале недели
Стачки, ярмарки и дирижабли
2 октября, 18:30
Стачки, ярмарки и дирижабли
Что писали о Екатеринодаре шведские газеты середины XIX — начала XX веков

Реклама на сайте