Уралсиб запустил акцию «Путешествия с кешбэком»

Банк Уралсиб запустил новую акцию для путешественников «Путешествия с кешбэком»

Участники программы Уралсиб Бонус могут получить до 5% кешбэка бонусными рублями за покупку железнодорожных и авиабилетов, а также бронирование отелей на портале OneTwoTrip.

При оплате покупок на OneTwoTrip банковскими картами, подключенными к программе «Уралсиб Бонус», можно получить кешбэк: 3% — от стоимости авиабилета;

5% — от цены железнодорожного билета;

5% — от стоимости бронирования номера в отеле.

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Акция действует с 7 октября по 31 декабря 2024 года включительно. Максимальная сумма вознаграждения в месяц не ограничена. Покупки на портале OneTwoTrip не учитываются в обороте при расчете основного кешбека программы «Уралсиб Бонус».