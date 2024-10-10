Уралсиб запустил акцию «Путешествия с кешбэком»

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Вся Россия

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  • Третье Бадукское озеро, Карачаево-Черкесия © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Третье Бадукское озеро, Карачаево-Черкесия © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Банк Уралсиб запустил новую акцию для путешественников «Путешествия с кешбэком»

Участники программы Уралсиб Бонус могут получить до 5% кешбэка бонусными рублями за покупку железнодорожных и авиабилетов, а также бронирование отелей на портале OneTwoTrip.

При оплате покупок на OneTwoTrip банковскими картами, подключенными к программе «Уралсиб Бонус», можно получить кешбэк:

  • 3% — от стоимости авиабилета;
  • 5% — от цены железнодорожного билета;
  • 5% — от стоимости бронирования номера в отеле.

Что посмотреть в Сочи:

Акция действует с 7 октября по 31 декабря 2024 года включительно. Максимальная сумма вознаграждения в месяц не ограничена.

Покупки на портале OneTwoTrip не учитываются в обороте при расчете основного кешбека программы «Уралсиб Бонус».

Подробнее о программе лояльности Уралсиб Бонус можно узнать на сайте.

 Подробности об акции «Путешествия с кешбеком»

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