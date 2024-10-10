Уралсиб запустил акцию «Путешествия с кешбэком»
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Банк Уралсиб запустил новую акцию для путешественников «Путешествия с кешбэком»
Участники программы Уралсиб Бонус могут получить до 5% кешбэка бонусными рублями за покупку железнодорожных и авиабилетов, а также бронирование отелей на портале OneTwoTrip.
При оплате покупок на OneTwoTrip банковскими картами, подключенными к программе «Уралсиб Бонус», можно получить кешбэк:
- 3% — от стоимости авиабилета;
- 5% — от цены железнодорожного билета;
- 5% — от стоимости бронирования номера в отеле.
Что посмотреть в Сочи:
Акция действует с 7 октября по 31 декабря 2024 года включительно. Максимальная сумма вознаграждения в месяц не ограничена.
Покупки на портале OneTwoTrip не учитываются в обороте при расчете основного кешбека программы «Уралсиб Бонус».
Подробнее о программе лояльности Уралсиб Бонус можно узнать на сайте.
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