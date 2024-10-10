В Новороссийске вырубили деревья рядом с Цемесской рощей. Там построят электросетевой комплекс
Жители города-героя забили тревогу из-за вырубки деревьев в Цемесской роще
8 октября «Наша газета Новороссийск» обратила внимание на то, что в Цемесской роще вырубили деревья. Администрация Приморского района пообещала определить место и проверить законность действий.
9 октября власти прокомментировали ситуацию. По официальной версии, растения истребляют законно в соответствии с порубочным билетом и оплаченной компенсацией. В комментариях к посту пользователи указали на то, что компенсация далеко не всегда означает, что будут высажены новые растения.
Власти объяснили, что деревья срубили, чтобы провести на этом месте работы по переустройству электросетевого комплекса. Там добавили, что участок, на котором проводят работы, не входит в границы Цемесской рощи.
Цемесская роща — лесной массив, расположенный в северо-восточной части Новороссийска. Роща является памятником природы и имеет важное экологическое значение — водоохранное и ветрозащитное.