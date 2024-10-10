В Новороссийске вырубили деревья рядом с Цемесской рощей. Там построят электросетевой комплекс

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Наша газета Новороссийск»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Наша газета Новороссийск»

Жители города-героя забили тревогу из-за вырубки деревьев в Цемесской роще

8 октября «Наша газета Новороссийск» обратила внимание на то, что в Цемесской роще вырубили деревья. Администрация Приморского района пообещала определить место и проверить законность действий.

9 октября власти прокомментировали ситуацию. По официальной версии, растения истребляют законно в соответствии с порубочным билетом и оплаченной компенсацией. В комментариях к посту пользователи указали на то, что компенсация далеко не всегда означает, что будут высажены новые растения.

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Власти объяснили, что деревья срубили, чтобы провести на этом месте работы по переустройству электросетевого комплекса. Там добавили, что участок, на котором проводят работы, не входит в границы Цемесской рощи.

Цемесская роща — лесной массив, расположенный в северо-восточной части Новороссийска. Роща является памятником природы и имеет важное экологическое значение — водоохранное и ветрозащитное.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске из-за теплой погоды на берегах моря и озера выросли арбузы и тыквы. Также на Маркотхском хребте созрели съедобные кактусы-опунции. 

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В Новороссийске вырубили деревья рядом с Цемесской рощей. Там построят электросетевой комплекс
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