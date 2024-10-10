В Новороссийске вырубили деревья рядом с Цемесской рощей. Там построят электросетевой комплекс

9 октября власти прокомментировали ситуацию. По официальной версии, растения истребляют законно в соответствии с порубочным билетом и оплаченной компенсацией. В комментариях к посту пользователи указали на то, что компенсация далеко не всегда означает, что будут высажены новые растения.

8 октября «Наша газета Новороссийск» обратила внимание на то, что в Цемесской роще вырубили деревья. Администрация Приморского района пообещала определить место и проверить законность действий.

Власти объяснили, что деревья срубили, чтобы провести на этом месте работы по переустройству электросетевого комплекса. Там добавили, что участок, на котором проводят работы, не входит в границы Цемесской рощи.