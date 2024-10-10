Очередные отключения: жители Геленджика и Новороссийска на сутки останутся без воды

Телеграм-канал водоканала Новороссийска сообщил , что 15 октября пройдут аварийно-восстановительные работы на Троицком групповом водопроводе. В связи с этим с 8:00 15 октября до 2:00 16 октября жителям Новороссийска отключат воду. Вернуть ресурс в дома планируют в течение шести часов после окончания работ — примерно к 8:00 16 октября .

В зонах водоснабжения № 3, 3а, 6, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 27а, 29, 30а, 31а воду будут подавать по графику:

15 октября с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00;

16 октября с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00.

Узнать, к какой зоне относится ваш адрес, можно здесь.



Пресс-служба водоканала Новороссийска предупредила, что на верхних этажах домов «возможны перебои с водоснабжением». Также в зонах № 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 23, 30, 33 ресурса не будет до окончания работ.



Оставить заявку на подвоз можно по телефонам: 8 (861) 730-98-60, 8 (861) 730-98-61, 76-72-76 (круглосуточно), 64-64-05 (с 9:00 до 18:00).



Пресс-служба ООО «Концессия водоснабжения-Геленджик» рассказала, что из-за ремонта Троицкого группового водовода на курорте тоже на сутки отключат воду. Подачу ресурса ограничат с 8:00 15 октября до 11:00 16 октября.



Под отключения попадут села Кабардинка, Марьина Роща и Виноградное, а также Геленджик от Тонкого мыса до улицы Садовой.

С 18:00 до 20:00 15 октября будут подавать воду всем зонам, кроме Тонкого мыса. Жители этого района могут оставить заявки на подвоз ресурса по телефону: 8 (861) 412-10-33.