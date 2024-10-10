Очередные отключения: жители Геленджика и Новороссийска на сутки останутся без воды

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

15 октября в Новороссийске и Геленджике на сутки отключат воду из-за ремонта Троицкого водопровода

Телеграм-канал водоканала Новороссийска сообщил, что 15 октября пройдут аварийно-восстановительные работы на Троицком групповом водопроводе. В связи с этим с 8:00 15 октября до 2:00 16 октября жителям Новороссийска отключат воду.

Вернуть ресурс в дома планируют в течение шести часов после окончания работ — примерно к 8:00 16 октября

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В зонах водоснабжения № 3, 3а, 6, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 27а, 29, 30а, 31а воду будут подавать по графику:

  • 15 октября с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00;
  • 16 октября с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00.

Узнать, к какой зоне относится ваш адрес, можно здесь.

Пресс-служба водоканала Новороссийска предупредила, что на верхних этажах домов «возможны перебои с водоснабжением». Также в зонах № 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 23, 30, 33 ресурса не будет до окончания работ.

Оставить заявку на подвоз можно по телефонам: 8 (861) 730-98-60, 8 (861) 730-98-61, 76-72-76 (круглосуточно), 64-64-05 (с 9:00 до 18:00).

Пресс-служба ООО «Концессия водоснабжения-Геленджик» рассказала, что из-за ремонта Троицкого группового водовода на курорте тоже на сутки отключат воду. Подачу ресурса ограничат с 8:00 15 октября до 11:00 16 октября.

Под отключения попадут села Кабардинка, Марьина Роща и Виноградное, а также Геленджик от Тонкого мыса до улицы Садовой. 

С 18:00 до 20:00 15 октября будут подавать воду всем зонам, кроме Тонкого мыса. Жители этого района могут оставить заявки на подвоз ресурса по телефону: 8 (861) 412-10-33.

Напомним, что власти Новороссийска пообещали полностью решить проблему с водоснабжением к 2026 году.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял 17 место в России по расходам на коммуналку.

Водоснабжение Геленджик ЖКХ Новороссийск

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