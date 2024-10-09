Виниловые истории. В Краснодаре пройдет лекция о группе Dead Can Dance

Сергей Острицов расскажет об австралийской группе Dead Can Dance. В своем творчестве коллектив использует музыкальные инструменты, которые являются или древними, или забытыми, или непривлекательными для большинства артистов.

«Приглашаем в путешествие в малоизведанные слухом пространства, чтобы задуматься о чём-то непреходящем, трансцендентном, а также услышать интересную историю возникновения и развития одной из самых оригинальных и таинственных групп на земле», — написали организаторы.

В программе лекция, живое звучание редких альбомов, слайды, видеоклипы, расшифровка текстов.

Начало в 19:00. Лекция пройдет по адресу улица Седина, 17.