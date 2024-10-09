Виниловые истории. В Краснодаре пройдет лекция о группе Dead Can Dance
В Краснодаре 12 октября состоится лекция о творчестве австралийской группы Dead Can Dance (18+)
Чайный клуб «Шаманика» анонсировал на 12 октября лекцию «Музыкальные истории».
Сергей Острицов расскажет об австралийской группе Dead Can Dance. В своем творчестве коллектив использует музыкальные инструменты, которые являются или древними, или забытыми, или непривлекательными для большинства артистов.
«Приглашаем в путешествие в малоизведанные слухом пространства, чтобы задуматься о чём-то непреходящем, трансцендентном, а также услышать интересную историю возникновения и развития одной из самых оригинальных и таинственных групп на земле», — написали организаторы.
В программе лекция, живое звучание редких альбомов, слайды, видеоклипы, расшифровка текстов.
Начало в 19:00. Лекция пройдет по адресу улица Седина, 17.
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