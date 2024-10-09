Виниловые истории. В Краснодаре пройдет лекция о группе Dead Can Dance

Краснодарский край

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  • © Фото master1305, Freepik.com
    © Фото master1305, Freepik.com

В Краснодаре 12 октября состоится лекция о творчестве австралийской группы Dead Can Dance (18+)

Чайный клуб «Шаманика» анонсировал на 12 октября лекцию «Музыкальные истории».

Сергей Острицов расскажет об австралийской группе Dead Can Dance. В своем творчестве коллектив использует музыкальные инструменты, которые являются или древними, или забытыми, или непривлекательными для большинства артистов.

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«Приглашаем в путешествие в малоизведанные слухом пространства, чтобы задуматься о чём-то непреходящем, трансцендентном, а также услышать интересную историю возникновения и развития одной из самых оригинальных и таинственных групп на земле», — написали организаторы.

В программе лекция, живое звучание редких альбомов, слайды, видеоклипы, расшифровка текстов.

Начало в 19:00. Лекция пройдет по адресу улица Седина, 17.

Как писали Юга.ру, композитор и электронный музыкант Misha Braun приглашает 18 октября на музыкальный стендап.

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