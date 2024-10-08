Краснодарцев приглашают на гаражную распродажу и лекцию по стилю

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

На распродаже можно будет приобрести одежду по символической цене или продать ненужные вещи (12+)

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 12 октября гаражную распродажу и лекцию по стилю.

Практикующая стилистка Дарья Полякова расскажет о трендах 2024/25 и как их внедрить в повседневную жизнь. Участники обсудят не только одежду, но и аксессуары, укладку и макияж. 

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После лекции начнется распродажа, на которой будет продаваться одежда, обувь и украшения от 0 до 500 рублей. Также можно стать участником «гаражки» и продать свои вещи в хорошем состоянии.

Начало лекции в 18:00. Стоимость участия — 300 рублей. Гаражная распродажа начнется в 19:00, вход свободный. Подробности можно узнать по номеру: 8 (993) 316-10-43.

Центр «Люди-игры» находится по адресу: улица Красноармейская, 45.

Как писали Юга.ру, краснодарцев приглашают на кринж-пати, где будут смотреть фильм «Сумерки».

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