Краснодарцев приглашают на гаражную распродажу и лекцию по стилю

На распродаже можно будет приобрести одежду по символической цене или продать ненужные вещи (12+)

Практикующая стилистка Дарья Полякова расскажет о трендах 2024/25 и как их внедрить в повседневную жизнь. Участники обсудят не только одежду, но и аксессуары, укладку и макияж.

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 12 октября гаражную распродажу и лекцию по стилю.

После лекции начнется распродажа, на которой будет продаваться одежда, обувь и украшения от 0 до 500 рублей. Также можно стать участником «гаражки» и продать свои вещи в хорошем состоянии.

Начало лекции в 18:00. Стоимость участия — 300 рублей. Гаражная распродажа начнется в 19:00, вход свободный. Подробности можно узнать по номеру: 8 (993) 316-10-43.

Центр «Люди-игры» находится по адресу: улица Красноармейская, 45.