Вместо пластика: жители Кубани и Крыма оформляют по 300 виртуальных банковских карт в сутки — статистика

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото pressfoto, ru.freepik.com
    © Фото pressfoto, ru.freepik.com

По данным крупнейшего крымского банка, популярность виртуальных банковских карт на Кубани и в Крыму выросла на 30% с начала года

Как сообщила пресс-служба банка РНКБ, с начала 2024-го жители Крыма и Кубани оформляли примерно по 300 виртуальных карт в сутки, всего — больше 80 тысяч штук (на 30% больше, чем в начале года).

Общая сумма расходов по картам без физического носителя достигла 8 млрд рублей. Средний чек расходных операций (покупок, переводов и прочих) вырос на 14% — до 2 тысяч рублей.

Средний возраст владельца виртуальной карты — 37 лет, соотношение мужчин и женщин примерно одинаковое (46% и 54%).

Жители Краснодарского края должны уплатить имущественные налоги до 2 декабря:

По статистике банка, чаще всего виртуальными картами рассчитываются в супермаркетах и других продовольственных магазинах (45% от всех операций). Обычно виртуальную карту привязывают к Mir Pay и расплачиваются ею в POS-терминалах у касс магазинов. 

Как писали Юга.ру, жители Краснодара заплатили 341 млн штрафов за неоплату парковки с начала 2024 года.

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