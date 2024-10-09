Вместо пластика: жители Кубани и Крыма оформляют по 300 виртуальных банковских карт в сутки — статистика

По данным крупнейшего крымского банка, популярность виртуальных банковских карт на Кубани и в Крыму выросла на 30% с начала года

Как сообщила пресс-служба банка РНКБ, с начала 2024-го жители Крыма и Кубани оформляли примерно по 300 виртуальных карт в сутки, всего — больше 80 тысяч штук (на 30% больше, чем в начале года).

Общая сумма расходов по картам без физического носителя достигла 8 млрд рублей. Средний чек расходных операций (покупок, переводов и прочих) вырос на 14% — до 2 тысяч рублей.

Средний возраст владельца виртуальной карты — 37 лет, соотношение мужчин и женщин примерно одинаковое (46% и 54%).

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По статистике банка, чаще всего виртуальными картами рассчитываются в супермаркетах и других продовольственных магазинах (45% от всех операций). Обычно виртуальную карту привязывают к Mir Pay и расплачиваются ею в POS-терминалах у касс магазинов.