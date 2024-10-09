Скорость мобильного интернета МегаФона в Краснодаре выросла на 20%

Реклама ПАО "МегаФон" ИНН: 7812014560 ERID: 4CQwVszJdUrJEggKCrr
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Михаила Чекалова, Юга.ру
    © Фото Михаила Чекалова, Юга.ру

МегаФона повысил качество сети во всех районах и пригороде Краснодара

После масштабного тюнинга сети у абонентов МегаФона в Краснодаре стали быстрее загружаться тяжелые файлы, открываться страницы, а прямые эфиры идти с идеальной картинкой.

По данным оператора, спрос на мобильный интернет в краевой столице продолжает расти. Это подтверждает увеличившийся объем LTE-трафика в сети оператора. Только в сентябре гости и жители прокачали свыше 12 тысяч Тбайт данных — на 13 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Прикубанском округе Краснодара хотят построить новый микрорайон:

Чтобы избежать перегрузок, оператор задействовал на новом телеком-оборудовании средне‑ и высокочастотные диапазоны, наиболее эффективные для повышения емкости сети. В результате максимальная скорость загрузки достигла 120 Мбит/с. Этого хватит для комфортного использования различных «тяжёлых» сервисов, например, прямых трансляций в высоком разрешении, причем без подключения к домашнему Wi‑Fi.

С января по октябрь 2024 года технические специалисты МегаФона провели работы по повышению качества сети в столице Кубани и пригороде. В зоне внимания связистов оказались места отдыха, торговые комплексы, здания предприятий, учебные заведения, парки. Обновление затронуло не только исторический и деловой центр, но и активно развивающиеся жилые комплексы вдоль Восточного и Западного обхода, Ейского и Ростовского шоссе Краснодара. Отдельное внимание уделили одной из главных туристических локаций — парку «Краснодар».

В ресторане Японского сада Краснодара приготовили 12 тонн риса:

«Активное развитие столицы края ведёт к притоку населения из других городов и регионов. Такой тренд нельзя игнорировать, и мы продолжаем применять новейшие технологии и инструменты для того, чтобы местные и приезжие комфортно пользовались всеми цифровыми сервисами. Только с начала года наши специалисты установили и модернизировали более 110 объектов связи, охватив значимые локации и их окрестности», — отметил директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.

Ранее МегаФон запустил новые телеком‑объекты с поддержкой LTE в местах повышенной нагрузки на сеть на автомагистралях Краснодарского края.

Интернет Инфраструктура Краснодар МегаФон Мобильная связь Телеком Технологии

Новости

Турпоезд не будет курсировать между Туапсе, Сочи и Гагрой до Нового года
На месте масложиркомбината власти Краснодара намерены построить высотки. Узнали мнение урбаниста
Под Туапсе обнаружили разлив нефти в Черное море. Власти ввели режим повышенной готовности
Общественные обсуждения нового генплана Краснодара продлятся всего неделю. Когда и где его можно увидеть
Красота цветущего мира. В Краснодаре пройдет выставка акварелей
В Краснодаре в кино покажут фильм про группу «Руки вверх!»

Лента новостей

Водоем-сердце, каменное море и голубые реки
4 октября, 11:12
Водоем-сердце, каменное море и голубые реки
Идем к Бадукским озерам в Карачаево-Черкесии самостоятельно
Жара и дожди
7 октября, 09:28
Жара и дожди
Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале недели
Стачки, ярмарки и дирижабли
2 октября, 18:30
Стачки, ярмарки и дирижабли
Что писали о Екатеринодаре шведские газеты середины XIX — начала XX веков

Реклама на сайте