Скорость мобильного интернета МегаФона в Краснодаре выросла на 20%

МегаФона повысил качество сети во всех районах и пригороде Краснодара

После масштабного тюнинга сети у абонентов МегаФона в Краснодаре стали быстрее загружаться тяжелые файлы, открываться страницы, а прямые эфиры идти с идеальной картинкой.

По данным оператора, спрос на мобильный интернет в краевой столице продолжает расти. Это подтверждает увеличившийся объем LTE-трафика в сети оператора. Только в сентябре гости и жители прокачали свыше 12 тысяч Тбайт данных — на 13 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Прикубанском округе Краснодара хотят построить новый микрорайон: там смогут жить более 24 тыс. жителей

Чтобы избежать перегрузок, оператор задействовал на новом телеком-оборудовании средне‑ и высокочастотные диапазоны, наиболее эффективные для повышения емкости сети. В результате максимальная скорость загрузки достигла 120 Мбит/с. Этого хватит для комфортного использования различных «тяжёлых» сервисов, например, прямых трансляций в высоком разрешении, причем без подключения к домашнему Wi‑Fi.

С января по октябрь 2024 года технические специалисты МегаФона провели работы по повышению качества сети в столице Кубани и пригороде. В зоне внимания связистов оказались места отдыха, торговые комплексы, здания предприятий, учебные заведения, парки. Обновление затронуло не только исторический и деловой центр, но и активно развивающиеся жилые комплексы вдоль Восточного и Западного обхода, Ейского и Ростовского шоссе Краснодара. Отдельное внимание уделили одной из главных туристических локаций — парку «Краснодар».

В ресторане Японского сада Краснодара приготовили 12 тонн риса: какие блюда самые популярные

«Активное развитие столицы края ведёт к притоку населения из других городов и регионов. Такой тренд нельзя игнорировать, и мы продолжаем применять новейшие технологии и инструменты для того, чтобы местные и приезжие комфортно пользовались всеми цифровыми сервисами. Только с начала года наши специалисты установили и модернизировали более 110 объектов связи, охватив значимые локации и их окрестности», — отметил директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.