Российский сервис объявлений запустил бронирование отелей по всей России

8 октября на Авито Путешествиях появилось безопасное бронирование номеров в более чем 13 000 отелей по всей России

Авито Путешествия запустили в апреле 2024 года, когда компания объявила о скором появлении возможности бронирования отелей. Теперь там можно выбрать любой тип размещения — от квартир и загородных домов до пятизвездочных отелей.

Среди тысяч вариантов забронировать номер уже можно в самых популярных отелях: «Метрополь» (Москва), «Астория» (Санкт-Петербург), Grand Karat Sochi (Сочи), «Краснодар Марриотт Отель» (Краснодар), Hyatt Regency Ekaterinburg (Екатеринбург), «ЛОТТЕ Отель Владивосток» (Владивосток), TASIGO Kazan Palace (Казань), Grand Autograph Hotel Novosibirsk (Новосибирск) и во многих других.

Согласно опросу Авито Путешествий*, при выборе площадки для бронирования отелей самым значимым фактором пользователи назвали безопасность (24%). На Авито Путешествиях пользователь оплачивает гостиничный номер прямо на сервисе и может отменить бронь с возвратом средств в установленный отелем срок.

Каждый третий респондент (33%) отметил важность поддержки онлайн-площадки 24/7. Связаться с Авито Путешествиями можно через круглосуточную службу поддержки.

Второй по значимости фактор при выборе площадки для бронирования номера (20%) — большое количество предложений. На платформе уже есть более 13 000 отелей страны: 2844 гостиницы — на юге и Северном Кавказе, 2599 — в Москве и Центральном округе, 2333 — в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе, 1998 — в Поволжье, 1839 — в Сибири, 1062 — в Уральском округе, 672 — на Дальнем Востоке.

По данным опроса, 44% россиян доверяют сервисам онлайн-бронирования исходя из рекомендаций знакомых и друзей. Еще 27% ориентируются на отзывы в интернете, а у 21% доверие вызывает позитивный опыт использования других сервисов той же компании.

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«Сегодня уже почти каждая квартира в России, которая сдается в краткосрочную аренду, размещена на Авито. Только за последний год число арендодателей на платформе выросло еще на 20%. С подключением отелей мы ставим перед собой цель стать приоритетным сервисом для поиска и бронирования туристического жилья с самой крупной базой объектов по всей стране. В то же время ключевым для нас остается вопрос безопасности: процесс бронирования на Авито Путешествиях организован так же надежно, как и через отели», — объясняет руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.

* Исследование проводили онлайн в сентябре 2024 года среди 10000 жителей от 18 лет по всей России