В Сочи с 10 октября отменят шесть «Ласточек», а некоторым электричкам изменят расписание

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В Краснодарском крае с 10 октября по 13 ноября изменится график движения электричек из-за ремонта тоннеля

Пресс-служба СКЖД сообщила, что на Кубани с 10 октября по 13 ноября изменится график движения 24 пригородных поездов.

Это связано с укладкой нового пути между тоннелями № 6 и № 7 на перегоне Сочи — Мацеста. Специалисты отремонтируют 140 метров участка. При работах они задействуют технологию, которая позволит снизить вибрации при движении составов на перегоне. 

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До 13 ноября из расписания выведут шесть поездов на направлении Сочи — Имеретинский Курорт (№ 6816, № 6815, № 6818, № 6817, № 6826, № 6823).

Также у «Ласточек», отправляющихся со станций «Аэропорт Сочи», «Роза Хутор», и «Имеретинский Курорт», вместо «Сочи» конечной остановкой станет «Мацеста». Там пассажиры смогут пересесть на городской транспорт. Соответственно, обратно они будут отправляться с этой же остановки.

Тоннели № 6 и № 7 являются одними из старейших на Северо-Кавказской железной дороге. Их построили в 1913-1914 годах.

Напомним, что маршрут Минеральные Воды — Кисловодск стал самым популярным направлением СКЖД.

Как писали Юга.ру, в России запустили первую беспилотную «Ласточку».

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