В Сочи с 10 октября отменят шесть «Ласточек», а некоторым электричкам изменят расписание

В Краснодарском крае с 10 октября по 13 ноября изменится график движения электричек из-за ремонта тоннеля

Пресс-служба СКЖД сообщила, что на Кубани с 10 октября по 13 ноября изменится график движения 24 пригородных поездов.



Это связано с укладкой нового пути между тоннелями № 6 и № 7 на перегоне Сочи — Мацеста. Специалисты отремонтируют 140 метров участка. При работах они задействуют технологию, которая позволит снизить вибрации при движении составов на перегоне.

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До 13 ноября из расписания выведут шесть поездов на направлении Сочи — Имеретинский Курорт (№ 6816, № 6815, № 6818, № 6817, № 6826, № 6823).



Также у «Ласточек», отправляющихся со станций «Аэропорт Сочи», «Роза Хутор», и «Имеретинский Курорт», вместо «Сочи» конечной остановкой станет «Мацеста». Там пассажиры смогут пересесть на городской транспорт. Соответственно, обратно они будут отправляться с этой же остановки.

Тоннели № 6 и № 7 являются одними из старейших на Северо-Кавказской железной дороге. Их построили в 1913-1914 годах.