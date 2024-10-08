«Ростелеком» организовал 25 кинопоказов под открытым небом на юге России

С июля по конец сентября «Ростелеком» провел 25 кинопоказов под открытым небом в Краснодаре, Майкопе и на курорте Абрау-Дюрсо под Новороссийском

Теплыми вечерами сотни горожан и туристов смотрели на больших экранах популярную классику, рейтинговые фильмы последних лет и отечественные новинки 2024 года — весь контент предоставил онлайн-кинотеатр Wink. Перед сеансами национальный провайдер проводил розыгрыши призов.

Соорганизаторами проекта стали парк «Краснодар», администрация Майкопа и Центр туризма Абрау-Дюрсо. На площадках показали не только полнометражные фильмы, но и современные сериалы: молодежную комедию «Политех» (16+), мелодраму «Родные люди» (16+), документальный сериал «Как я познакомился со своей мамой» (16+), детский детектив «Любопытная Варвара» (6+) и другие.

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«Каждый год наша компания старается создать людям летнее настроение и совершенно бесплатно устраивает легкий и приятный киноотдых в красивых местах. Провести вечер на свежем воздухе, да еще за просмотром интересного фильма — замечательная возможность в нашем южном жарком климате — ее оценили исемьи с детьми, и молодежь, и старшее поколение», — отметила директор по работе с массовым сегментом Краснодарского филиала «Ростелекома» Ирина Господенко.

Параллельно «Ростелекомом» в партнерстве с ведущими театрами города органиовал два премьерных показа из линейки Wink Originals в Краснодаре.

В июле большой зал Краснодарского академического театра драмы принял публику на премьере документального фильма «Тайны Карениной», снятого по книге литературоведа Павла Басинского. После просмотра прошло обсуждение ленты с участием актеров театра. В сентябре, на День города, национальный провайдер подарил горожанам просмотр детского детектива «Любопытная Варвара» и живую встречу с исполнительницей главной роли в этом фильме — юной актрисой Полиной Айнутдиновой. Главный зал независимого «Одного театра» был полон маленьких зрителей и их родителей. Звезда ответила на десятки вопросов и провела автограф-сессию.

«Для нас как для театра большое значение имеют зрители-дети. Мы ставим детские спектакли и преподаем школьникам актерское мастерство. И поэтому нам было очень интересно и важно вступить в диалог с маленьким профессионалом Полиной. На встрече с ней присутствовали наши ученики, они пообщались с успешной актрисой и оценили ее киноработу. Благодаря таким встречам и показам дети становятся ближе к искусству и актерской профессии», — сказал директор «Одного театра» Алексей Мосолов.

Фильмы и сериалы, показанные на киновечерах, можно посмотреть в онлайн-сервисе Wink.

© Фото «Ростелекома»

© Фото «Ростелекома»