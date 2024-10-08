Тысячи жителей Краснодара 8 октября снова останутся без света. Электричество будут отключать весь месяц

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 8 октября планово отключат электричество. Делимся списком адресов, где не будет света

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 8 октября запланировано отключение электроэнергии.

С 9:00 до 17:00 света не будет на улицах:

  • проспект писателя Знаменского, 2, 6, 10, 16, 20-24;
  • Артезианская, 20.

В Краснодаре начали строить главный коллектор:

С 9:00 до 17:00 электричество отключат на улицах:

  • Красная, 3, 5;
  • Рашпилевская, 4;
  • Бабушкина, 4-34, 3-33;
  • 1 Линия, 119-127, 151-163, 88-110;
  • Бабушкина, 33, 35, 34-42;
  • Урицкого, 211-255, 154-174;
  • проезд Каляева, 41-53, 48-56;
  • Рылеева, 1-47;
  • Тихорецкая, 49;
  • Новая, 3-9, 2-2, 22-38;
  • Олимпийская, 1-13, 2-24;
  • Кутузова, 1-17, 2-12;
  • Зеленая, 2-18, 1-9;
  • Школьная, 2-6;
  • Ученическая, 40-42;
  • Восточная, 2-26, 3-15, 32-34;
  • переулок Колосистый, 1-19, 4-8;
  • Медунова, 8-22;
  • Железнодорожная, 1-39;
  • Студенческая, 1;
  • Мира, 53-55;
  • Созидателей, 7, 2-16, 21;
  • Российская, 77, 79, 93;
  • 40 лет Победы, 39, 41;
  • Алычевая, 550-553;
  • Главная, 1-3, 4-26, 7-21, 558-574, 563-565;
  • Ягодная, 480-493;
  • Малиновая, 2-74, 1-61, 452-465;
  • Кедровая, 508-521;
  • Сиреневая, 424-437;
  • Земляничная, 536-549;
  • Персиковая, 438-451;
  • Клубничная, 494-507;
  • Сливовая, 522-535;
  • Рябиновая, 466-479;
  • Абрикосовая, 410-423;
  • Открытая, 15-47, 18-58;
  • Вишневая, 32-104, 13-81;
  • Омская, 2-12;
  • Базовская, 39-67, 48-78, 71-73;
  • Чапаева, 135-137, 156, 157-169, 174-182;
  • Горького, 168;
  • Стасова, 75-87;
  • Ким, 9;
  • Карасунская набережная, 13-21, 61, 23-53, 57-61;
  • Карасунская, 142-156, 135-149.

А с 13:00 до 17:00:

  • 1-й проезд Айвазовского, 16-28, 18/4, 19-37, 32-40;
  • 2-й проезд Айвазовского, 23-25;
  • Айвазовского, 50, 94;
  • Садовая, 47, 49;
  • Свободная, 51.

Также 8-9 октября с 9:00 до 17:00 ограничат подачу электричества на улице Душистой, 25, 29.

Отметим, что в Краснодаре плановые отключения света продлятся весь месяц.

Как писали Юга.ру, 2 октября в краснодарской многоэтажке на ГМР прорвало гидрант. Вода зашла в квартиры и потекла по стенам.

ЖКХ Краснодар Происшествия Энергетика

Новости

Власти Краснодара опубликовали проект нового генплана. До конца октября пройдут общественные обсуждения документа
В Прикубанском округе Краснодара хотят построить новый микрорайон. Там смогут жить более 24 тыс. жителей
Власти Краснодара собираются снести часть Кооперативного рынка. Продавцы просят Бастрыкина вмешаться
Тысячи жителей Краснодара 8 октября снова останутся без света. Электричество будут отключать весь месяц
Краснодарцев приглашают на гаражную распродажу и лекцию по стилю
В сети появился первый трейлер сериала «Дайте шоу!». Главную роль исполнил Милош Бикович

Лента новостей

Водоем-сердце, каменное море и голубые реки
4 октября, 11:12
Водоем-сердце, каменное море и голубые реки
Идем к Бадукским озерам в Карачаево-Черкесии самостоятельно
Жара и дожди
Вчера, 09:28
Жара и дожди
Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале недели
Стачки, ярмарки и дирижабли
2 октября, 18:30
Стачки, ярмарки и дирижабли
Что писали о Екатеринодаре шведские газеты середины XIX — начала XX веков

Реклама на сайте