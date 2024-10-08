Тысячи жителей Краснодара 8 октября снова останутся без света. Электричество будут отключать весь месяц
В Краснодаре 8 октября планово отключат электричество. Делимся списком адресов, где не будет света
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 8 октября запланировано отключение электроэнергии.
С 9:00 до 17:00 света не будет на улицах:
- проспект писателя Знаменского, 2, 6, 10, 16, 20-24;
- Артезианская, 20.
В Краснодаре начали строить главный коллектор:
С 9:00 до 17:00 электричество отключат на улицах:
- Красная, 3, 5;
- Рашпилевская, 4;
- Бабушкина, 4-34, 3-33;
- 1 Линия, 119-127, 151-163, 88-110;
- Бабушкина, 33, 35, 34-42;
- Урицкого, 211-255, 154-174;
- проезд Каляева, 41-53, 48-56;
- Рылеева, 1-47;
- Тихорецкая, 49;
- Новая, 3-9, 2-2, 22-38;
- Олимпийская, 1-13, 2-24;
- Кутузова, 1-17, 2-12;
- Зеленая, 2-18, 1-9;
- Школьная, 2-6;
- Ученическая, 40-42;
- Восточная, 2-26, 3-15, 32-34;
- переулок Колосистый, 1-19, 4-8;
- Медунова, 8-22;
- Железнодорожная, 1-39;
- Студенческая, 1;
- Мира, 53-55;
- Созидателей, 7, 2-16, 21;
- Российская, 77, 79, 93;
- 40 лет Победы, 39, 41;
- Алычевая, 550-553;
- Главная, 1-3, 4-26, 7-21, 558-574, 563-565;
- Ягодная, 480-493;
- Малиновая, 2-74, 1-61, 452-465;
- Кедровая, 508-521;
- Сиреневая, 424-437;
- Земляничная, 536-549;
- Персиковая, 438-451;
- Клубничная, 494-507;
- Сливовая, 522-535;
- Рябиновая, 466-479;
- Абрикосовая, 410-423;
- Открытая, 15-47, 18-58;
- Вишневая, 32-104, 13-81;
- Омская, 2-12;
- Базовская, 39-67, 48-78, 71-73;
- Чапаева, 135-137, 156, 157-169, 174-182;
- Горького, 168;
- Стасова, 75-87;
- Ким, 9;
- Карасунская набережная, 13-21, 61, 23-53, 57-61;
- Карасунская, 142-156, 135-149.
А с 13:00 до 17:00:
- 1-й проезд Айвазовского, 16-28, 18/4, 19-37, 32-40;
- 2-й проезд Айвазовского, 23-25;
- Айвазовского, 50, 94;
- Садовая, 47, 49;
- Свободная, 51.
Также 8-9 октября с 9:00 до 17:00 ограничат подачу электричества на улице Душистой, 25, 29.
Отметим, что в Краснодаре плановые отключения света продлятся весь месяц.
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