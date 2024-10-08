Тысячи жителей Краснодара 8 октября снова останутся без света. Электричество будут отключать весь месяц

В Краснодаре 8 октября планово отключат электричество. Делимся списком адресов, где не будет света

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 8 октября запланировано отключение электроэнергии.



С 9:00 до 17:00 света не будет на улицах: проспект писателя Знаменского, 2, 6, 10, 16, 20-24;

Артезианская, 20.

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С 9:00 до 17:00 электричество отключат на улицах: Красная, 3, 5;

Рашпилевская, 4;

Бабушкина, 4-34, 3-33;

1 Линия, 119-127, 151-163, 88-110;

Бабушкина, 33, 35, 34-42;

Урицкого, 211-255, 154-174;

проезд Каляева, 41-53, 48-56;

Рылеева, 1-47;

Тихорецкая, 49;

Новая, 3-9, 2-2, 22-38;

Олимпийская, 1-13, 2-24;

Кутузова, 1-17, 2-12;

Зеленая, 2-18, 1-9;

Школьная, 2-6;

Ученическая, 40-42;

Восточная, 2-26, 3-15, 32-34;

переулок Колосистый, 1-19, 4-8;

Медунова, 8-22;

Железнодорожная, 1-39;

Студенческая, 1;

Мира, 53-55;

Созидателей, 7, 2-16, 21;

Российская, 77, 79, 93;

40 лет Победы, 39, 41;

Алычевая, 550-553;

Главная, 1-3, 4-26, 7-21, 558-574, 563-565;

Ягодная, 480-493;

Малиновая, 2-74, 1-61, 452-465;

Кедровая, 508-521;

Сиреневая, 424-437;

Земляничная, 536-549;

Персиковая, 438-451;

Клубничная, 494-507;

Сливовая, 522-535;

Рябиновая, 466-479;

Абрикосовая, 410-423;

Открытая, 15-47, 18-58;

Вишневая, 32-104, 13-81;

Омская, 2-12;

Базовская, 39-67, 48-78, 71-73;

Чапаева, 135-137, 156, 157-169, 174-182;

Горького, 168;

Стасова, 75-87;

Ким, 9;

Карасунская набережная, 13-21, 61, 23-53, 57-61;

Карасунская, 142-156, 135-149. А с 13:00 до 17:00: 1-й проезд Айвазовского, 16-28, 18/4, 19-37, 32-40;

2-й проезд Айвазовского, 23-25;

Айвазовского, 50, 94;

Садовая, 47, 49;

Свободная, 51. Также 8-9 октября с 9:00 до 17:00 ограничат подачу электричества на улице Душистой, 25, 29.



Отметим, что в Краснодаре плановые отключения света продлятся весь месяц.