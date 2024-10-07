Власти Краснодара хотят построить мужской монастырь в районе Восточного обхода

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Евгения Резника, Юга.ру
    © Фото Евгения Резника, Юга.ру

С жителями Краснодара 18 октября обсудят строительство монастыря в поселке Лазурный

2 октября администрация Краснодара сообщила, что в городе 18 октября состоятся общественные обсуждения.

Их темой станет предоставление организации «Архиерейское подворье при храме преподобного Серафима Саровского» права на использование участка земли для религиозных обрядов. Позже там собираются построить мужской монастырь.

Читайте также:

Участок на улице Октябрьской, 35/1 в поселке Лазурный принадлежит подворью, однако у организации пока нет разрешения на его «религиозное использование». Обсуждения пройдут на сайте администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, в Юбилейном микрорайоне на Рождественской набережной может появиться новый храм. Жители ведут борьбу против проекта.

Краснодар Религия РПЦ Строительство Церковь

Новости

Власти Краснодара хотят построить мужской монастырь в районе Восточного обхода
Клубы пыли и ямы. Краснодарцы снова пожаловались на состояние улицы Лаперуза в поселке Российском
Аналитики выяснили, в каких регионах РФ больше всего сирот и сколько их в Краснодарском крае и Ростовской области
Жара в начале октября. В Краснодарском крае зафиксировали два температурных рекорда
РЖД в Новый год запустит два туристических поезда на горнолыжный курорт Сочи
Ресторан Новороссийска стал лучшим на юге России. Какие заведения Краснодара, Сочи и Ростова вошли в рейтинг

Лента новостей

Водоем-сердце, каменное море и голубые реки
4 октября, 11:12
Водоем-сердце, каменное море и голубые реки
Идем к Бадукским озерам в Карачаево-Черкесии самостоятельно
Жара и дожди
Сегодня, 09:28
Жара и дожди
Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале недели
Стачки, ярмарки и дирижабли
2 октября, 18:30
Стачки, ярмарки и дирижабли
Что писали о Екатеринодаре шведские газеты середины XIX — начала XX веков

Реклама на сайте