Власти Краснодара хотят построить мужской монастырь в районе Восточного обхода

С жителями Краснодара 18 октября обсудят строительство монастыря в поселке Лазурный

2 октября администрация Краснодара сообщила, что в городе 18 октября состоятся общественные обсуждения. Их темой станет предоставление организации «Архиерейское подворье при храме преподобного Серафима Саровского» права на использование участка земли для религиозных обрядов. Позже там собираются построить мужской монастырь.

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Участок на улице Октябрьской, 35/1 в поселке Лазурный принадлежит подворью, однако у организации пока нет разрешения на его «религиозное использование». Обсуждения пройдут на сайте администрации Краснодара.