Проезд в общественном транспорте Краснодарского края может стоить на 20% меньше для пользователей транспортных карт

До конца 2024 года пользователи транспортных карт «Час Пик» на Кубани будут получать кешбэк 20% за оплату поездок в общественном транспорте через СБП

До 31 декабря 2024 года при пополнении или покупке транспортных карт «Час Пик» через Систему быстрых платежей (СБП) пассажиры получат кешбэк 20%. Чтобы кешбэк вернулся на банковский счет, нужно заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru.

Пополнить транспортную карту можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Час Пик-транспорт».

Скачать мобильное приложение «Час Пик-транспорт» можно в App Store, Google Play или в RuStore. Максимальная сумма кешбэка на одного пользователя СБП — 1000 рублей в месяц.

Расплатиться за проезд с помощью транспортной карты можно во всем муниципальном транспорте региона и на маршрутах большинства частных перевозчиков.

«Получить часть денег обратно на банковский счет можно за пополнение любого вида транспортных карт. В том числе, предложение распространяется на студенческие и школьные карты, городские социальные проездные, ЕТК-онлайн и даже на проездные, которые выпускаются в виде брелока. Главное условие — приобретать или пополнять проездной нужно через Систему быстрых платежей. Кешбэк начислят в течение 1 минуты», — объяснила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной НСПК Мария Точилова.

Полные правила предоставления кешбэка и перечень перевозчиков, участвующих в акции, можно узнать на сайте vamprivet.ru.

© Фото пресс-службы НСПК

© Фото пресс-службы НСПК