В Краснодаре и Армавире бесплатно показали петербургское оперное шоу «Классика на Дворцовой»

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ПАО «Ростелеком»
    © Фото пресс-службы ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» организовал открытые показы петербургского оперного шоу «Классика на Дворцовой» в Краснодаре и Армавире ко Дням основания городов

Концерты «Классика на Дворцовой» с участием мировых звезд оперной сцены уже 12 лет собирают сотни тысяч зрителей на площади перед Зимним дворцом, завершая торжества к очередной годовщины Санкт-Петербурга. Дважды шоу удостоилось звания «Национальное событие России».

Южные показы праздника Санкт-Петербурга прошли в армавирском Городском дворце культуры и Муниципальном концертном зале Краснодара при поддержке городских администраций.

Для краснодарского Дня города национальный провайдер показал записи концертов за последние четыре года. Зрители могли смотреть их нон-стоп весь вечер.

«Любовь музыке и красоте, как всегда, нас объединила. Я сам несколько лет жил в Петербурге, и знаю, с каким размахом в городе на Неве умеют связать праздник, новейшие технологии и высокое искусство. Наша компания не первый раз проводит показы «Классики» в Краснодарском крае, чтобы показать, что связь — это не только цифровые достижения, но и общая радость от встречи с прекрасным», — отметил директор Краснодарского филиала «Ростелекома» Сергей Поляков.

  • © Фото пресс-службы ПАО «Ростелеком»
    © Фото пресс-службы ПАО «Ростелеком»

«Мы провели 27 мероприятий в рамках недельной программы празднования Дня Краснодара, и показ «Классики» был одним из самых вдохновляющих среди них. «Ростелеком» установил современный лэд-экран и подключил качественный звук, в зале можно было наслаждаться прекрасными голосами, оркестром и видеосъемкой номеров, сделанной с разных точек. Думаю, на видео смотреть этот концерт даже интереснее, чем непосредственно на Дворцовой площади. Впрочем, стоит сравнить!», — сказала директор краснодарского Муниципального концертного зала Мария Тернавская.

  • © Фото пресс-службы ПАО «Ростелеком»
    © Фото пресс-службы ПАО «Ростелеком»

Зрители услышали арии из известных опер и эстрадные хиты ХХ века в исполнении знаменитых артистов, оценили красочные 3D-декорации, современные костюмы и хореографию танцоров балета.

В Краснодаре запустили театральные путешествия в трамвае:

«Мне и моей семье очень понравилось шоу, оно невероятное, и мы такое любим: когда в Питер приезжаем, обязательно берем билеты в оперу. Люди из зала выходили довольные. Практика отличная. Надеюсь, «Ростелеком» будет продолжать этот проект с бесплатными показами «Классики», — поделилась жительница Армавира Александра Резникова.

Бесплатно посмотреть «Классику на Дворцовой» прошлых лет можно в онлайн-сервисе Wink.  

Как писали Юга.ру, у Краснодара появился свой голос — его сгенерировали из нескольких тысяч аудиосообщений жителей.

Армавир Концерты Краснодар Музыка Ростелеком Санкт-Петербург Театры

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