Жара и дожди. Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале недели
Синоптики рассказали прогноз погоды на 7 и 8 октября
Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в крае в понедельник, 7 октября, осадков не ожидается. В отдельных районах порывы ветра достигнут 12-14 м/с. Температура воздуха днем — 32 °C.
Со вторника погода в регионе ухудшится. Синоптики прогнозируют в отдельных районах края сильный дождь, град и ветер с порывами до 18 м/с. Днем 8 октября температура воздуха — 18-23 °C.
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На Черноморском побережье переменная облачность. 7 октября без существенных осадков. 8 октября ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-19 °С, днем 19-24 °С.
Как писали Юга.ру, в середине сентября в Ейском и Приморско-Ахтарском районах обмелело Азовское море из-за ветрового сгона.