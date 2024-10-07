Жара и дожди. Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале недели

Синоптики рассказали прогноз погоды на 7 и 8 октября

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в крае в понедельник, 7 октября, осадков не ожидается. В отдельных районах порывы ветра достигнут 12-14 м/с. Температура воздуха днем — 32 °C.

Со вторника погода в регионе ухудшится. Синоптики прогнозируют в отдельных районах края сильный дождь, град и ветер с порывами до 18 м/с. Днем 8 октября температура воздуха — 18-23 °C.