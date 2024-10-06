У берегов Сочи заметили огромную медузу-корнерот
Отдыхающие встретили на одном из пляжей Сочи медузу-корнерот
5 октября телеграм-канал Sichi Today опубликовал видео подписчика, который заснял у берега курорта большую медузу.
«Это огромный корнерот. Его лучше руками не трогать. В настоящее время их как раз можно встретить дальше от берега, но отдельные экземпляры тоже приплывают к берегу», — пояснил автор видео.
На курортах Кубани остывает море:
Корнерот известен своим характерным обликом — выпуклый зонтик и массивные ротовые лопасти с многочисленными отростками. Медуза известна своей жгучестью, поэтому к ней лучше не прикасаться.
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