У берегов Сочи заметили огромную медузу-корнерот

5 октября телеграм-канал Sichi Today опубликовал видео подписчика, который заснял у берега курорта большую медузу.

«Это огромный корнерот. Его лучше руками не трогать. В настоящее время их как раз можно встретить дальше от берега, но отдельные экземпляры тоже приплывают к берегу», — пояснил автор видео.