Краснодарцев приглашают на лекцию о Ленине

«Деятельность Ленина и его взгляды до сих пор вызывают самые противоречивые, порою диаметрально противоположные оценки. В общественном сознании соседствуют два мифологических образа: советский, представляющий практически идеального человека и государственного деятеля и постперестроечный, нарисованный почти исключительно чёрной краской», — рассказали организаторы.

Был ли Ленин циничным интеллектуалом, нетерпимым и коварным космополитом с огромной силой воли в оправе безнравственности? Или он был добрым дедушкой Лениным, «самым человечным человеком», изливающим энергию, какой не было ни у одного политика начала XX века, даже лёжа в мавзолее? На эти вопросы попробует ответить историк Елена Никитина.

Начало в 19:00. Стоимость участия 1000 рублей, предварительная запись по телефону +7 (989) 235-55-57. Лекция пройдет в конференц-зале отеля «Бристоль» по адресу улица Калинина, 293.