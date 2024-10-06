Краснодарцев приглашают на лекцию о Ленине

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Историк Елена Никитина попробует провести грань между Лениным-политиком и Лениным-человеком (12+)

Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал на 10 октября лекцию «Ленин — виртуоз переворотов».

«Деятельность Ленина и его взгляды до сих пор вызывают самые противоречивые, порою диаметрально противоположные оценки. В общественном сознании соседствуют два мифологических образа: советский, представляющий практически идеального человека и государственного деятеля и постперестроечный, нарисованный почти исключительно чёрной краской», — рассказали организаторы.

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Был ли Ленин циничным интеллектуалом, нетерпимым и коварным космополитом с огромной силой воли в оправе безнравственности? Или он был добрым дедушкой Лениным, «самым человечным человеком», изливающим энергию, какой не было ни у одного политика начала XX века, даже лёжа в мавзолее? На эти вопросы попробует ответить историк Елена Никитина.

Начало в 19:00. Стоимость участия 1000 рублей, предварительная запись по телефону +7 (989) 235-55-57. Лекция пройдет в конференц-зале отеля «Бристоль» по адресу улица Калинина, 293.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 7 октября обсудят творчество советского и российского режиссера Алексея Балабанова. Кинокритик расскажет о мультижанровости в его фильмах.

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