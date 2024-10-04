В Краснодаре на «Солнечном острове» пройдет бесплатный забег в честь Дня учителя. Когда и как присоединиться

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев приглашают на костюмированную пробежку по парку «Солнечный остров» (12+)

Беговое сообщество «5 верст» анонсировало на 5 октября праздничный забег, посвященный Дню учителя. Организаторы просят приходить в костюмах с атрибутами, посвященными профессии учителя или школьной поре.

«Ждем вас в образах учителей любимых школьных предметов, классных руководителей, директоров, физруков и даже самих учеников. Проявите свою фантазию и креативность!» — отметили организаторы.

Маршрут забега — 5 километров, участники могут бежать в комфортном для себя темпе. После финиша пройдет мастер-класс по вязанию узлов. Для участия необходимо взять с собой веревку длиной 2 метра и толщиной 6 мм.

Сбор участников в 8:45 возле центральной аллеи. Сначала организаторы расскажут правила и проведут разминку. Спортивный опыт для участия не требуется.

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В Краснодаре на «Солнечном острове» пройдет бесплатный забег в честь Дня учителя. Когда и как присоединиться
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