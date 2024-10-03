На курортах Краснодарского края остывает море. Где еще можно купаться в начале октября
Синоптики рассказали о температуре воды в Черном и Азовском морях
3 октября Краснодарский гидрометцентр сообщил, что самая теплая вода сейчас в Черном море у берегов Туапсе — 24 °C. В Анапе, Новороссийске и Геленджике температура держится в районе 23 °C, а в Сочи после недавнего шторма море остыло до 22 °C.
3 октября блогер Юрий Озаровский опубликовал кадры с пляжа Анапы. Люди по-прежнему заходят в воду, бархатный сезон продолжается. При этом официально купальный сезон в Анапе завершился 30 сентября.
Азовское море резко остыло еще в начале сентября. Температура воды опустилась ниже +22 °C — этот показатель считается минимальным для комфортного купания.
В Темрюке морская вода остыла до 18 °C, в Приморско-Ахтарске — до 17 °C, а в Ейске холоднее всего — море 15 °C.
Как писали Юга.ру, бархатный сезон в Краснодарском крае продлится до середины октября.