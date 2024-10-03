ГК ТОЧНО стала партнером губернаторского кадрового конкурса «Лидеры Кубани»

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) стал официальным партнером управленческого кадрового проекта «Лидеры Кубани»

Конкурс «Лидеры Кубани» проходит ежегодно с 2018 года по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Цель проекта — выявить и поддержать перспективных руководителей и специалистов, которые внесут вклад в социально-экономическое развитие Краснодарского края. Основное направление конкурса в 2024 году — укрепление связей между властью и бизнесом. В региональном соревновании поучаствуют 400 человек.

Специалисты HR-департамента ГК ТОЧНО вошли в экспертный состав проекта: на четырех очных полуфиналах они оценят компетенции молодых лидеров в процессе деловых игр.

Команда девелопера также разработала бизнес-кейс с задачами из 11-летнего опыта на рынке нежвижимости. На конкурсе управленцы покажут профессиональные навыки и предложат актуальные решения.

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«В этом году мы впервые стали партнером конкурса. Считаем, что сотрудничество власти и бизнеса необходимо для устойчивого развития нашей страны. ТОЧНО поддержит молодые кадры региона, и мы с большим интересом будем наблюдать за талантливыми лидерами. Они продемонстрируют свои компетенции, а мы — взглянем на бизнес-процессы со стороны. Самым талантливым управленцам предложим стажировку в нашей компании», — отметила руководитель отдела обучения ГК ТОЧНО Ирина Ананьева.

Финал конкурса состоится 6-7 ноября. В церемонии награждения поучаствуют губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха и другие партнеры конкурса. Помимо стажировки в ТОЧНО победители получат денежную премию на обучение в любом вузе страны.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО