Либидо, чувствительность, мастурбация. В Краснодаре пройдет лекция «Особенности сексуальности мужчин и женщин»
Краснодарцев приглашают обсудить интимную жизнь человека с позиций биологии, сексологии, медицины и психологии (18+)
Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 5 октября лекцию «Особенности сексуальности мужчин и женщин». Психолог Лариса Бурлаченко расскажет об интимной жизни человека с позиций биологии, сексологии, медицины и психологии.
Программа:
- как развивается и формируется сексуальность;
- чем отличается мужская и женская сексуальность;
- что такое либидо;
- особенности чувствительности мужчин и женщин в сексе;
- как культура и родительская семья могут искажать представления о сексе у человека;
- почему нужно и можно мастурбировать.
По словам организаторов, на встрече участники научатся лучше понимать свою сексуальность, а также проанализируют, из чего она состоит и как использовать эту информацию для улучшения своих романтических отношений и повышения качества интимной жизни.
Начало в 18:00. Стоимость участия 300 рублей. Центр психологии и искусства «Люди-Игры» находится по адресу улица Красноармейская, 45.
Как писали Юга.ру, «Музейный дворик» Краснодара приглашает 5 октября на лекцию о культуре и языке Китая. Участие бесплатное.