Либидо, чувствительность, мастурбация. В Краснодаре пройдет лекция «Особенности сексуальности мужчин и женщин»

Краснодарцев приглашают обсудить интимную жизнь человека с позиций биологии, сексологии, медицины и психологии (18+)

Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 5 октября лекцию «Особенности сексуальности мужчин и женщин». Психолог Лариса Бурлаченко расскажет об интимной жизни человека с позиций биологии, сексологии, медицины и психологии.

По словам организаторов, на встрече участники научатся лучше понимать свою сексуальность, а также проанализируют, из чего она состоит и как использовать эту информацию для улучшения своих романтических отношений и повышения качества интимной жизни.

Начало в 18:00. Стоимость участия 300 рублей. Центр психологии и искусства «Люди-Игры» находится по адресу улица Красноармейская, 45.