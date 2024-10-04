Либидо, чувствительность, мастурбация. В Краснодаре пройдет лекция «Особенности сексуальности мужчин и женщин»

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Краснодарцев приглашают обсудить интимную жизнь человека с позиций биологии, сексологии, медицины и психологии (18+)

Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 5 октября лекцию «Особенности сексуальности мужчин и женщин». Психолог Лариса Бурлаченко расскажет об интимной жизни человека с позиций биологии, сексологии, медицины и психологии. 

Программа:

  • как развивается и формируется сексуальность;
  • чем отличается мужская и женская сексуальность;
  • что такое либидо;
  • особенности чувствительности мужчин и женщин в сексе;
  • как культура и родительская семья могут искажать представления о сексе у человека;
  • почему нужно и можно мастурбировать.

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По словам организаторов, на встрече участники научатся лучше понимать свою сексуальность, а также проанализируют, из чего она состоит и как использовать эту информацию для улучшения своих романтических отношений и повышения качества интимной жизни.

Начало в 18:00. Стоимость участия 300 рублей. Центр психологии и искусства «Люди-Игры» находится по адресу улица Красноармейская, 45.

Как писали Юга.ру, «Музейный дворик» Краснодара приглашает 5 октября на лекцию о культуре и языке Китая. Участие бесплатное.

Афиша Краснодар Образование Психология Секс

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