Краснодарцев приглашают обсудить участие России в Первой мировой войне

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре состоится лекция «ХХ век в России: Первая мировая война» (16+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: Первая мировая война». Встреча пройдет 5 октября.

Программа:

  • почему это событие не слишком присутствует в российском общественном сознании и культуре;
  • можно ли возложить вину за развязывание войны на кого-либо из ее участников;
  • как страны с очень сложными взаимоотношениями приходят к союзам и дружбе друг против друга;
  • зачем было убивать австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда;
  • почему страны были так убеждены в неизбежности войны, ее краткости и своей победе.

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Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Калинина, 368. Начало в 16:00. Стоимость участия 400 рублей.

Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» 5 октября бесплатно покажут два фильма Российского географического общества — «Русские Гималаи. Прогулки в облаках» и «Мой личный план преображения планеты».

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