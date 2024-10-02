Краснодарцев приглашают обсудить участие России в Первой мировой войне

В Краснодаре состоится лекция «ХХ век в России: Первая мировая война» (16+)

Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Калинина, 368. Начало в 16:00. Стоимость участия 400 рублей.

Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» 5 октября бесплатно покажут два фильма Российского географического общества — «Русские Гималаи. Прогулки в облаках» и «Мой личный план преображения планеты».