Краснодарцев приглашают обсудить участие России в Первой мировой войне
В Краснодаре состоится лекция «ХХ век в России: Первая мировая война» (16+)
Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: Первая мировая война». Встреча пройдет 5 октября.
Программа:
- почему это событие не слишком присутствует в российском общественном сознании и культуре;
- можно ли возложить вину за развязывание войны на кого-либо из ее участников;
- как страны с очень сложными взаимоотношениями приходят к союзам и дружбе друг против друга;
- зачем было убивать австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда;
- почему страны были так убеждены в неизбежности войны, ее краткости и своей победе.
Историк Алена Дубиковская проведет лекцию и расскажет обо всём перечисленном.
Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Калинина, 368. Начало в 16:00. Стоимость участия 400 рублей.
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