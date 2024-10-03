Жители Сочи пожаловались на мусорную свалку. Летом количество отходов превышало 1400 тонн в сутки

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта мэрии Сочи sochi.ru
    © Фото с сайта мэрии Сочи sochi.ru

Власти Сочи сообщили, что свалка улице Водораздельной образовалась из-за неработающего мусорного полигона в Белореченском районе

24 сентября жители Сочи пожаловались СМИ на свалку в центре курорта на улице Водораздельной. Они записали обращение к президенту России и депутатам Госдумы РФ с просьбой повлиять на ситуацию.

По словам жителей, многочисленные письма в контролирующие органы результатов не принесли. Свалка продолжила расти.

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В обращении сочинцы рассказали, что многие районы задыхаются от мусорной свалки, вонь также доходит до пляжей. От свалки до центральной ярмарки Сочи всего 800 метров, а до цирка и дендрария — 3 километра. В километре в селе Раздольном построили новую школу.

«Вонь накрывает город круглосуточно, дышать невозможно, невозможно открыть окна, к кому бы мы ни обращались, везде нас отписывают. Я уже несколько раз обращалась через «Госуслуги» насчет этой свалки. Мусорная куча уже выше здания. Над ней кружат птицы, я уже не говорю про крыс и насекомых. Этот гниющий фильтрат течет в море. Он попадает в почву, в реки. Рядом жилые дома, магазины, детские учреждения», — сказали жители в обращении к президенту.

1 октября пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что городская свалка скопилась в связи с приостановкой деятельности Белореченского полигона и увеличением твердых коммунальных отходов в пик курортного сезона.

Предприятию «Крайжилкомресурс» дали распоряжение освободить сортировочную площадку на улице Водораздельной. Сейчас Белореченский полигон вновь готов принимать мусор из Сочи.

По словам, вице-мэра, курирующего сферу ЖКХ, Петра Северова, в пиковые дни летнего сезона количество отходов превышало 1400 тонн в сутки. Помимо этого, мусор отправляли на полигон в Армавир. Это осложняло логистику.

«Регулярно получаем жалобы горожан на характерный запах, а также большое количество крупногабаритного транспорта, задействованного в вывозе мусора. На текущий момент идет работа по вывозу отходов за пределы Сочи. Сейчас вновь открыт Белореченский полигон, задействованы дополнительные подрядные организации по перевозке отходов. В межсезонье прогнозируем вывоз порядка 800–900 тонн отходов в сутки, что позволит перераспределить освободившуюся технику на вывоз мусора с сортировочной площадки на полигон», — рассказал Северов.

Свалку на улице Водораздельной планируют ликвидировать до конца этого года.

Как писали Юга.ру, в 2023 году Белореченский полигон решили реконструировать. В апреле 2024 года специалисты приступили к работам. 17 августа состоялось техническое открытие объекта после первого этапа реконструкции. Второй этап планируют завершить до весны 2025 года. Сейчас полигон функционирует.

Белореченский район Мусор Сочи ТБО Экология

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