Жители Сочи пожаловались на мусорную свалку. Летом количество отходов превышало 1400 тонн в сутки

Власти Сочи сообщили, что свалка улице Водораздельной образовалась из-за неработающего мусорного полигона в Белореченском районе

24 сентября жители Сочи пожаловались СМИ на свалку в центре курорта на улице Водораздельной. Они записали обращение к президенту России и депутатам Госдумы РФ с просьбой повлиять на ситуацию. По словам жителей, многочисленные письма в контролирующие органы результатов не принесли. Свалка продолжила расти.

В обращении сочинцы рассказали, что многие районы задыхаются от мусорной свалки, вонь также доходит до пляжей. От свалки до центральной ярмарки Сочи всего 800 метров, а до цирка и дендрария — 3 километра. В километре в селе Раздольном построили новую школу.



«Вонь накрывает город круглосуточно, дышать невозможно, невозможно открыть окна, к кому бы мы ни обращались, везде нас отписывают. Я уже несколько раз обращалась через «Госуслуги» насчет этой свалки. Мусорная куча уже выше здания. Над ней кружат птицы, я уже не говорю про крыс и насекомых. Этот гниющий фильтрат течет в море. Он попадает в почву, в реки. Рядом жилые дома, магазины, детские учреждения», — сказали жители в обращении к президенту.

1 октября пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что городская свалка скопилась в связи с приостановкой деятельности Белореченского полигона и увеличением твердых коммунальных отходов в пик курортного сезона. Предприятию «Крайжилкомресурс» дали распоряжение освободить сортировочную площадку на улице Водораздельной. Сейчас Белореченский полигон вновь готов принимать мусор из Сочи.



По словам, вице-мэра, курирующего сферу ЖКХ, Петра Северова, в пиковые дни летнего сезона количество отходов превышало 1400 тонн в сутки. Помимо этого, мусор отправляли на полигон в Армавир. Это осложняло логистику.



«Регулярно получаем жалобы горожан на характерный запах, а также большое количество крупногабаритного транспорта, задействованного в вывозе мусора. На текущий момент идет работа по вывозу отходов за пределы Сочи. Сейчас вновь открыт Белореченский полигон, задействованы дополнительные подрядные организации по перевозке отходов. В межсезонье прогнозируем вывоз порядка 800–900 тонн отходов в сутки, что позволит перераспределить освободившуюся технику на вывоз мусора с сортировочной площадки на полигон», — рассказал Северов.



Свалку на улице Водораздельной планируют ликвидировать до конца этого года.