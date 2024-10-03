В Краснодарском крае археологи нашли женское погребение и древнюю гончарную печь

Ученые предполагают, что в Средневековье недалеко от устья реки Мацесты находился ремесленный квартал.

2 октября археологи Сочинского географического общества сообщили , что на побережье курорта археологи нашли двойную гончарную печь и фрагменты керамики с орнаментом. По предварительным данным, находки датируются X веком нашей эры. Точную дату специалисты определят позже.

3 октября ТАСС сообщило, что в 30 км к северо-востоку от Анапы археологи обнаружили женское погребение, предположительно, I века до нашей эры. В этом месте находился античный город Лабрис.

«Мы нашли древнее погребение девочки или молодой женщины, лежащей на спине, с небогатым инвентарем. Рядом с ней была глиняная чашечка и бусинка. Это захоронение было сделано в яме, пробившей развал черепичной крыши монументального здания эллинистического времени», — рассказал агентству научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Денис Журавлев.

Кроме того, на месте раскопок специалисты нашли много керамических сосудов разных форм и разного назначения. Ученым предстоит выяснить, одиночный некрополь относится к I веку до нашей эры или началу более позднего периода.

Журавлев отметил, что считает актуальным вопрос создания особо охраняемой территории, где нашли античный город Лабрис.