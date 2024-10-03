В Краснодарском крае археологи нашли женское погребение и древнюю гончарную печь
На Кубани обнаружили две археологические находки
2 октября археологи Сочинского географического общества сообщили, что на побережье курорта археологи нашли двойную гончарную печь и фрагменты керамики с орнаментом. По предварительным данным, находки датируются X веком нашей эры. Точную дату специалисты определят позже.
Ученые предполагают, что в Средневековье недалеко от устья реки Мацесты находился ремесленный квартал.
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3 октября ТАСС сообщило, что в 30 км к северо-востоку от Анапы археологи обнаружили женское погребение, предположительно, I века до нашей эры. В этом месте находился античный город Лабрис.
«Мы нашли древнее погребение девочки или молодой женщины, лежащей на спине, с небогатым инвентарем. Рядом с ней была глиняная чашечка и бусинка. Это захоронение было сделано в яме, пробившей развал черепичной крыши монументального здания эллинистического времени», — рассказал агентству научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Денис Журавлев.
Кроме того, на месте раскопок специалисты нашли много керамических сосудов разных форм и разного назначения. Ученым предстоит выяснить, одиночный некрополь относится к I веку до нашей эры или началу более позднего периода.
Журавлев отметил, что считает актуальным вопрос создания особо охраняемой территории, где нашли античный город Лабрис.
Как писали Юга.ру, ученые обнаружили на сочинском дольмене рисунок, датируемый III-II тыс. до нашей эры. На нем изображен эпизод охоты.