Краснодарский край опустился на 3 пункта в экологическом рейтинге по итогам лета 2024 года

Специалисты проанализировали экологическую ситуацию в регионах РФ за лето 2024 года

Организация «Зелёный патруль» опубликовала «Национальный экологический рейтинг» регионов России по итогам лета 2024 года. Специалисты оценили качество питьевой воды и продуктов, чистоту воздуха, а также сохранение природных территорий, лесов и водоемов.

Первую строчку заняла Республика Алтай.

«Регион не завалило мусором, выдержали коммунальные сети, хватило электроэнергии. Это, кстати, единственный регион в России, где большая часть энергии производится на солнечных электростанциях», — прокомментировал председатель правления организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин.