Краснодарский край опустился на 3 пункта в экологическом рейтинге по итогам лета 2024 года
Специалисты проанализировали экологическую ситуацию в регионах РФ за лето 2024 года
Организация «Зелёный патруль» опубликовала «Национальный экологический рейтинг» регионов России по итогам лета 2024 года. Специалисты оценили качество питьевой воды и продуктов, чистоту воздуха, а также сохранение природных территорий, лесов и водоемов.
Первую строчку заняла Республика Алтай.
«Регион не завалило мусором, выдержали коммунальные сети, хватило электроэнергии. Это, кстати, единственный регион в России, где большая часть энергии производится на солнечных электростанциях», — прокомментировал председатель правления организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин.
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Второе и третье место заняли Москва и Мурманская область.
«Москва, безусловно, вне конкуренции. В соцсетях шутят, что скоро стоит ждать открытия московской станции метро на Кипре. Шутки шутками, а многочисленные проекты транспортного развития и благоустройства Москвы позволили ей за прошедшие годы не только не задохнуться в выхлопных газах автомобилей, но и значительно улучшить экологическую обстановку в столице», — заявил директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов.
Краснодарский край специалисты поставили на 19 место. Годом ранее в этом же рейтинге регион был на 31 позиции. А по итогам трех месяцев зимы 2023-2024 годов — на 16 строчке.
Чечня заняла 11 место, Адыгея — 26, Карачаево-Черкесия — 27, Ингушетия — 37, Северная Осетия — 38, Дагестан — 40, Ростовская область — 42, Ставропольский край — 52, Крым — 62, Севастополь — 63.
Последние места рейтинга заняли Амурская, Новосибирская и Владимирская области.
Как писали Юга.ру, мониторинговые порталы зафиксировали превышение концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в Краснодаре.