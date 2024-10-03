Краснодарцев приглашают на читку и обсуждение пьесы «Лошадка»

В краснодарском частном театре «Шардам» 5 октября пройдет читка пьесы «Лошадка» (16+)

Краснодарский проект «Аврора читает» анонсировал на 5 октября новое событие. Состоится читка монопьесы «Лошадка», созданной актрисой Ольгой Богословской и драматургом Юлией Тупикиной в процессе театральной лаборатории. По словам организаторов, текст появился как рассказ о двух предметах. Они становятся артефактами, воплощающими страсть, радость и боль нескольких поколений.

Читает пьесу Юля Решедько. Перед этим состоится вступительная мини-лекция Веры Сердечной о женской драматургии. Начало читки в 19:00 в театре «Шардам» по адресу улица Коммунаров, 268Д. Стоимость 500 рублей.