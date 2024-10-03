Краснодарцев приглашают на читку и обсуждение пьесы «Лошадка»

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Alexis Brown сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Alexis Brown сайта unsplash.com

В краснодарском частном театре «Шардам» 5 октября пройдет читка пьесы «Лошадка» (16+)

Краснодарский проект «Аврора читает» анонсировал на 5 октября новое событие. Состоится читка монопьесы «Лошадка», созданной актрисой Ольгой Богословской и драматургом Юлией Тупикиной в процессе театральной лаборатории.

По словам организаторов, текст появился как рассказ о двух предметах. Они становятся артефактами, воплощающими страсть, радость и боль нескольких поколений.

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Начало читки в 19:00 в театре «Шардам» по адресу улица Коммунаров, 268Д. Стоимость 500 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре пройдет цикл лекций и мастер-классов «История искусства через творчество». По итогу участники создадут собственную книгу.

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