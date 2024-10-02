Стало известно, когда в Краснодаре откроют движение по улице Красных Партизан

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

В Краснодаре сдвинулись сроки завершения строительства подземного пешеходного перехода на Красных Партизан

Предыстория: Администрация Краснодара в мае 2024 года подписала контракт с компанией «СтройЮгРегион» о достройке подземного перехода по улице Красных Партизан. В паспорте объекта указано, что работы завершатся до конца сентября 2024 года. Однако 1 октября переход не открыли, как и полноценное движение по улице.

2 октября МЦУ Краснодара сообщило Юга.ру, что контракт на возведение подземного перехода по улице Красных Партизан находится на корректировке. Это связано с переустройством подземных коммуникаций. Сроки вновь пришлось сдвинуть.

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Открыть движение по улице Красных Партизан планируют к концу октября — началу ноября.

Напомним, в Краснодаре на улице Дзержинского хотят построить подземный переход. Он обойдется в 125 млн рублей.

Как писали Юга.ру, трассу Краснодар — Кабардинка хотят построить до конца 2029 года. Скорее всего, дорога будет платной. 

Дороги Краснодар Ремонт дорог

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