Стало известно, когда в Краснодаре откроют движение по улице Красных Партизан
В Краснодаре сдвинулись сроки завершения строительства подземного пешеходного перехода на Красных Партизан
Предыстория: Администрация Краснодара в мае 2024 года подписала контракт с компанией «СтройЮгРегион» о достройке подземного перехода по улице Красных Партизан. В паспорте объекта указано, что работы завершатся до конца сентября 2024 года. Однако 1 октября переход не открыли, как и полноценное движение по улице.
2 октября МЦУ Краснодара сообщило Юга.ру, что контракт на возведение подземного перехода по улице Красных Партизан находится на корректировке. Это связано с переустройством подземных коммуникаций. Сроки вновь пришлось сдвинуть.
Открыть движение по улице Красных Партизан планируют к концу октября — началу ноября.
Напомним, в Краснодаре на улице Дзержинского хотят построить подземный переход. Он обойдется в 125 млн рублей.
Как писали Юга.ру, трассу Краснодар — Кабардинка хотят построить до конца 2029 года. Скорее всего, дорога будет платной.