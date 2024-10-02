Стало известно, когда в Краснодаре откроют движение по улице Красных Партизан

Предыстория: Администрация Краснодара в мае 2024 года подписала контракт с компанией «СтройЮгРегион» о достройке подземного перехода по улице Красных Партизан. В паспорте объекта указано, что работы завершатся до конца сентября 2024 года. Однако 1 октября переход не открыли, как и полноценное движение по улице.

2 октября МЦУ Краснодара сообщило Юга.ру, что контракт на возведение подземного перехода по улице Красных Партизан находится на корректировке. Это связано с переустройством подземных коммуникаций. Сроки вновь пришлось сдвинуть.