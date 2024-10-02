Кредит наличными банка Уралсиб вошел в тройку лучших займов сентября

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: 4CQwVszJdUrJEggKCnM
Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Портал Выберу.ру включил продукт банка Уралсиб в топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными в сентябре 2024 года

Для составления рейтинга эксперты рассмотрели наиболее выгодные предложения топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля к 1 августа 2024 года.

При сравнении финансовых продуктов в первую очередь учитывали:

  • размеры процентной ставки, полной стоимости кредита и ежемесячных платежей;
  • сумму и срок кредитования;
  • стоимость личного страхования, если оно необходимо, отсутствие комиссий и скрытых выплат;
  • разницу между минимальной ставкой и кредитными процентами в тарифах банков;
  • наличие опции для понижения ставки, включая отсрочку платежа в первый месяц кредита, возможность онлайн-оформления кредита и другие параметры. 

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Кредит наличными — один из наиболее востребованных продуктов среди клиентов Уралсиба. По статистике банка, треть от общего числа таких займов приходится на жителей крупных городов в возрасте 34–44 года и небольших населенных пунктов в возрасте от 54 лет и выше.

Узнать подробные условия по потребительским кредитам Уралсиба можно в ближайших отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.

Как писали Юга.ру, «Доход» Уралсиба вошел в топ-5 лучших краткосрочных вкладов.

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