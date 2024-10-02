Дегустации, экскурсии, мастер-классы. В Краснодарском крае проходит фестиваль «Черноморская винная неделя»

В Новороссийске, Геленджике, Анапе, Темрюкском, Северском и Крымском районах до 6 октября продлится эногастрономический фестиваль (18+)

В Краснодарском крае 30 сентября стартовала «Черноморская винная неделя».

Эногастрономический фестиваль продлится до 6 октября. Основная программа пройдет на территории Новороссийска, Геленджика, Анапы, Темрюкского, Северского и Крымского районов.

2 октября в 10:00 стартует велозаезд от винодельни «Шато Ле Гран Восток». Дистанция составит 15 км. Программой предусмотрена дегустация напитков от виноделен Крымского района.

3 октября в 10:00 начнется восхождение (дистанция 5 км) на гору Собер Баш совместно с Русским географическим обществом. Участники продегустируют напитки из винограда и установят на вершине флаг фестиваля.