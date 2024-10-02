Дегустации, экскурсии, мастер-классы. В Краснодарском крае проходит фестиваль «Черноморская винная неделя»
В Новороссийске, Геленджике, Анапе, Темрюкском, Северском и Крымском районах до 6 октября продлится эногастрономический фестиваль (18+)
В Краснодарском крае 30 сентября стартовала «Черноморская винная неделя».
Эногастрономический фестиваль продлится до 6 октября. Основная программа пройдет на территории Новороссийска, Геленджика, Анапы, Темрюкского, Северского и Крымского районов.
2 октября в 10:00 стартует велозаезд от винодельни «Шато Ле Гран Восток». Дистанция составит 15 км. Программой предусмотрена дегустация напитков от виноделен Крымского района.
3 октября в 10:00 начнется восхождение (дистанция 5 км) на гору Собер Баш совместно с Русским географическим обществом. Участники продегустируют напитки из винограда и установят на вершине флаг фестиваля.
4 октября в 10:00 состоится завтрак на яхте с дегустацией блюд и вина от ресторанов Геленджика.
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До 6 октября творческие мастер-классы, экскурсии, дегустации и обучения искусству сомелье пройдут на следующих винодельнях: «Скалистый берег» (Варваровка), «Реликта» (Натухаевский сельский округ), «Шато Тамань» (Тамань), «Семейная винодельня Литавщуков» (Анапа), «Южная винная компания» (Темрюкский район), «Марьина Усадьба», Chаteau de Talu (Геленджик), «Усадьба Семигорье», «Бюрнье», «Сухая гора», «Мысхако» (Новороссийск).
Завершающие дни энофестиваля пройдут в Абрау-Дюрсо. На главной сцене курорта выступят артисты Amchi, Lyriq, Socrat&Lera. Можно будет посетить бесплатные экскурсии «Голос Города», посмотреть шоу фонтанов и парусную регату.
Вход на мероприятия фестиваля свободный, но на некоторые требуется предварительная запись. Подробности на сайте.
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