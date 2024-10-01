Трассу Краснодар — Кабардинка хотят построить до конца 2029 года. Скорее всего, дорога будет платной

Специалисты готовят проект трассы. Протяженность предварительно составит 108,5 км. Однако после госэкспертизы ее могут изменить.

1 октября портал «Ведомости Юг» сообщил , что дорогу Краснодар — Абинск — Шапсугская — Кабардинка построят до конца 2029 года.

В какую сумму обойдется новая автомагистраль, станет известно после завершения экспертизы. Речь может идти про софинансирование строительства из федерального бюджета до 50% для дорог и до 75% для искусственных сооружений. При этом трасса, скорее всего, будет платной.

«По устоявшейся практике автомобильные дороги, реализующиеся на принципах государственно-частного партнерства, эксплуатируются в платном режиме. Категории транспортных средств, проезд которых тарифицируется, и размер тарифов устанавливаются собственником автомобильной дороги», — отметили в министерстве.

Напомним, о строительстве трассы Краснодар — Абинск — Шапсугская — Кабардинка «Автодор-Инвест» (дочерняя компания «Автодор») и консорциум «Платформа» договорились на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году.