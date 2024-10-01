В Сочинском нацпарке на дольмене нашли барельеф. На нем изображен эпизод охоты

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото с сайта npsochi.ru
    © Скриншот фото с сайта npsochi.ru

Ученые обнаружили на сочинском дольмене рисунок, датируемый III-II тыс. до нашей эры

30 сентября пресс-служба Сочинского национального парка сообщила, что специалисты совершили научное открытие. На северо-восточном склоне одного их хребтов в бассейне реки Аше на стороне корытообразного дольмена они обнаружили уникальный для Западного Кавказа сюжетный барельеф.

Композиция включает в себя два рисунка. Первый — эпизод преследования собакой оленихи с детенышем и ожидающих в засаде двух охотников с луками. Вторая — три пары антропоморфных фигур, изображенных, предположительно, в танце, и пять сидящих в ряд птицеобразных существ.

Читайте также:

«Из-за небольшой высоты рельефа и малой контрастности петроглифы практически не различимы при обычном освещении и проявились только при так называемом «рисующем свете», то есть при освещении косыми лучами мощного фонаря рельефной поверхности стены дольмена», — рассказали в пресс-службе нацпарка.

Специалисты добавили, что изображения на дольменах — редкое явление для периода среднебронзовой эпохи (III-II тыс. до нашей эры). Из нескольких сотен сооружений, расположенных в границах Сочинского нацпарка, не наберётся и десяти, где присутствуют какие-то знаки и символы.

Как писали Юга.ру, на берегу моря в Сочи может появиться археологический музей под открытым небом.

Археология История Парки Сочи

Новости

В Сочинском нацпарке на дольмене нашли барельеф. На нем изображен эпизод охоты
Майкопский суд на три месяца приостановил работу канатной дороги в Адыгее
В Краснодарском крае выросла доля пожилых в составе населения
Тысячи жителей Краснодара 1 октября останутся без света. Делимся списком адресов
Под Новороссийском созрели съедобные кактусы. Из них делают настойки и варенье
В парке «Краснодар» бесплатно покажут два фильма Российского географического общества

Лента новостей

«Игры с 
29 сентября, 10:03
«Игры с "Зенитом" — тест на зрелость»
Разбор победы ФК «Краснодар» над действующим чемпионом
Космонавт показал Черное море и берег Краснодарского края с борта МКС
Вчера, 18:30
Космонавт показал Черное море и берег Краснодарского края с борта МКС
Недвижимость как инвестиция
26 сентября, 11:31 Реклама
Недвижимость как инвестиция
Как заработать на купле-продаже жилья в Краснодаре с помощью брокера

Реклама на сайте