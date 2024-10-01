В Сочинском нацпарке на дольмене нашли барельеф. На нем изображен эпизод охоты

30 сентября пресс-служба Сочинского национального парка сообщила, что специалисты совершили научное открытие. На северо-восточном склоне одного их хребтов в бассейне реки Аше на стороне корытообразного дольмена они обнаружили уникальный для Западного Кавказа сюжетный барельеф.

Композиция включает в себя два рисунка. Первый — эпизод преследования собакой оленихи с детенышем и ожидающих в засаде двух охотников с луками. Вторая — три пары антропоморфных фигур, изображенных, предположительно, в танце, и пять сидящих в ряд птицеобразных существ.