В Сочинском нацпарке на дольмене нашли барельеф. На нем изображен эпизод охоты
Ученые обнаружили на сочинском дольмене рисунок, датируемый III-II тыс. до нашей эры
30 сентября пресс-служба Сочинского национального парка сообщила, что специалисты совершили научное открытие. На северо-восточном склоне одного их хребтов в бассейне реки Аше на стороне корытообразного дольмена они обнаружили уникальный для Западного Кавказа сюжетный барельеф.
Композиция включает в себя два рисунка. Первый — эпизод преследования собакой оленихи с детенышем и ожидающих в засаде двух охотников с луками. Вторая — три пары антропоморфных фигур, изображенных, предположительно, в танце, и пять сидящих в ряд птицеобразных существ.
Читайте также:
«Из-за небольшой высоты рельефа и малой контрастности петроглифы практически не различимы при обычном освещении и проявились только при так называемом «рисующем свете», то есть при освещении косыми лучами мощного фонаря рельефной поверхности стены дольмена», — рассказали в пресс-службе нацпарка.
Специалисты добавили, что изображения на дольменах — редкое явление для периода среднебронзовой эпохи (III-II тыс. до нашей эры). Из нескольких сотен сооружений, расположенных в границах Сочинского нацпарка, не наберётся и десяти, где присутствуют какие-то знаки и символы.
Как писали Юга.ру, на берегу моря в Сочи может появиться археологический музей под открытым небом.