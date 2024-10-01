Майкопский суд на три месяца приостановил работу канатной дороги в Адыгее

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Ula Ulachka, freepik.com
    © Фото Ula Ulachka, freepik.com

Канатную дорогу в районе станицы Даховской закрыли на 90 дней из-за нарушений техники безопасности

30 сентября объединенная пресс-служба судов республики Адыгея сообщила о приостановке работы Савранской канатной дороги на 90 суток. 

В сообщении говорится, что владелец объекта — турфирма «Лагуна Страусов» — нарушила правила безопасности.

Напомним, 25 сентября Ростехнадзор сообщил, что «канатная дорога создает угрозу жизни и здоровью людей». Специалисты выявили 15 нарушений. Например, превышена максимальная скорость движения, сотрудники не прошли аттестацию, а перевозчик не проводил ежегодный техосмотр оборудования.

Савранская канатная дорога находится в Адыгее в районе станицы Даховской. Канатка поднимает туристов на вершину хребта Уна-Коз. Длина дороги — 1250 метров, высота подъема — 500 метров, время пути в одну сторону — 15 минут.

Как писали Юга.ру, Ростехнадзор выявил нарушения при эксплуатации двух канатных дорог в Геленджике. Однако позже стало известно, что суд не приостановил работу подъемников.

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Майкопский суд на три месяца приостановил работу канатной дороги в Адыгее
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