Космонавт показал Черное море и берег Краснодарского края с борта МКС

Краснодарский край, Крым, Вся Россия, В мире

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала Олега Артемьева https://t.me/oleg_mks/4948
    © Скриншот видео из телеграм-канала Олега Артемьева https://t.me/oleg_mks/4948

Российский космонавт Олег Артемьев опубликовал видео с борта Международной космической станции

30 сентября космонавт Олег Артемьев опубликовал в своем телеграм-канале видео Черного моря, кадры сняты с борта МКС.

На кадрах видно, что море разных оттенков — от темно-синего до ярко-голубого. Также заметны побережье Турции, Крыма и Краснодарского края. 

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«Доброе утро, экипаж! По вашим многочисленным просьбам, публикую отдельное космическое видео Черного моря!» — говорится в посте.

Артемьев напомнил, что через месяц, 31 октября, будет отмечаться Международный день Черного моря.

Ранее космонавт показал, как выглядят горы Сочи с борта МКС.

Как писали Юга.ру, сгорающий спутник Илона Маска пролетел над Адыгеей, Кубанью и Ставропольем.

Космос Крым Курорты и туризм Фотография Черное море

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Космонавт показал Черное море и берег Краснодарского края с борта МКС
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