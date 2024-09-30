Космонавт показал Черное море и берег Краснодарского края с борта МКС
Российский космонавт Олег Артемьев опубликовал видео с борта Международной космической станции
30 сентября космонавт Олег Артемьев опубликовал в своем телеграм-канале видео Черного моря, кадры сняты с борта МКС.
На кадрах видно, что море разных оттенков — от темно-синего до ярко-голубого. Также заметны побережье Турции, Крыма и Краснодарского края.
«Доброе утро, экипаж! По вашим многочисленным просьбам, публикую отдельное космическое видео Черного моря!» — говорится в посте.
Артемьев напомнил, что через месяц, 31 октября, будет отмечаться Международный день Черного моря.
Ранее космонавт показал, как выглядят горы Сочи с борта МКС.
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