В парке «Краснодар» бесплатно покажут два фильма Российского географического общества

В Краснодаре можно бесплатно посмотреть документальные фильмы «Русские Гималаи. Прогулки в облаках» и «Мой личный план преображения планеты» (6+)

Первая лента рассказывает о путешественниках, ученых и художниках, которые уже больше 200 лет изучают Каракорум, Тибет и Гималаи. Зрители пройдут с ними опасными высокогорными маршрутами.

Краснодарское отделение Российского географического общества анонсировало на 5 октября показ документальных фильмов «Русские Гималаи. Прогулки в облаках» и «Мой личный план преображения планеты».

География фильма «Мой личный план преображения планеты» простирается от Сибири до Франции и от Русского Севера до Краснодарского края. Режиссер рассказывает о людях, которые пытаются сделать мир лучше.

Показы фильмов пройдут в амфитеатре парка «Краснодар». В 18:00 начнется «Мой личный план преображения планеты», в 19:00 «Русские Гималаи. Прогулки в Облаках». Вход свободный.