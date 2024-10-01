В парке «Краснодар» бесплатно покажут два фильма Российского географического общества

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Краснодаре можно бесплатно посмотреть документальные фильмы «Русские Гималаи. Прогулки в облаках» и «Мой личный план преображения планеты» (6+)

Краснодарское отделение Российского географического общества анонсировало на 5 октября показ документальных фильмов «Русские Гималаи. Прогулки в облаках» и «Мой личный план преображения планеты».

Первая лента рассказывает о путешественниках, ученых и художниках, которые уже больше 200 лет изучают Каракорум, Тибет и Гималаи. Зрители пройдут с ними опасными высокогорными маршрутами.

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География фильма «Мой личный план преображения планеты» простирается от Сибири до Франции и от Русского Севера до Краснодарского края. Режиссер рассказывает о людях, которые пытаются сделать мир лучше.

Показы фильмов пройдут в амфитеатре парка «Краснодар». В 18:00 начнется «Мой личный план преображения планеты», в 19:00 «Русские Гималаи. Прогулки в Облаках». Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кинотеатрах можно посмотреть фильм «Беляковы в отпуске» с Сергеем Светлаковым. Комедию снимали на Кубани.

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