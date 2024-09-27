Аэропорты Краснодара и Анапы потратили 1,4 млн рублей на пиротехнику для отпугивания птиц

27 сентября портал «РБК-Краснодар» сообщил, что аэропорты Краснодара и Анапы закупили пиротехнику для отпугивания птиц на сумму в 1,4 млн рублей. Так, для авиагавани Краснодара на это выделили больше 1,2 млн рублей, а для анапской — на 184 тыс. рублей.

Напомним, все аэропорты Краснодарского края, кроме сочинского, закрыты для гражданской авиации с 24 февраля 2020 года.

Согласно сопроводительным документам, в кубанскую столицу поставят 1 тыс. 50 упаковок патронов «Сигнал охотника», 600 шумовых патронов «Чистое небо» и 60 двухзарядных пусковых устройств из пластика для запуска патронов «Сигнал охотника».